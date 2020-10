Corona-Regeln für den Urlaub: Das gilt für Hamburg Stand: 12.10.2020 21:02 Uhr In Hamburg gilt ein Beherbergungsverbot für Menschen aus Corona-Hotspots mit über 50 Neuinfektionen pro 100.00 Einwohner in sieben Tagen. Aber was ist, wenn die Hansestadt zum Risikogebiet wird?

Übersteigt der sogenannte Inzidenzwert in Hamburg die kritische Marke, dürfen Menschen aus der Hansestadt bei Urlaubsreisen nicht mehr in Hotels, Ferienhäusern oder Pensionen in anderen Bundesländern untergebracht werden. Jedes Bundesland legt selbst fest, was es als Corona-Hotspot definiert und was für Reisende aus bestimmten Landkreisen gilt. Dieses Beherbergungsverbot könnten Hamburgerinnen und Hamburger dann nur mit einem negativen Corona-Test aufheben, der nicht älter als 48 Stunden ist. Berufliche Reisen sowie Besuche von Lebens-, Ehepartnerinnen und -partnern oder Kindern sind nicht betroffen. Auch Ferienwohnungsbesitzende und Dauercamperinnen und -camper dürften weiterhin ihr Eigentum benutzen.

Beherbergungsverbot: Aufhebung durch negativen Coronatest

Für Urlauberinnen und Urlauber, die aus einem deutschen Corona-Hotspot nach Hamburg kommen wollen, gilt ebenfalls eine klare Regelung. Grundsätzlich besteht ein Beherbergungsverbot, das nur aufgehoben werden kann, wenn ein negativer Corona-Test vorgelegt wird, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Hamburg: Keine Inzidenzwerte für einzelne Bezirke

Vom Hamburger Senat gibt es den klaren Appell, nicht in Kommunen zu fahren, die einen Inzidenzwert von 50 oder höher haben. Außerdem wird an Menschen, die in einer solchen Kommune leben, appelliert, diese nur in unvermeidbaren Fällen zu verlassen. Hamburg wird nach Angaben des Senats als Einheitsgemeinde betrachtet, die zugleich Bundesland und Kommune ist. Daher gibt es nur einen Inzidenzwert für die gesamte Stadt und nicht für einzelne Bezirke.

