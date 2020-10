Corona: Polizei kontrolliert Einhaltung der Sperrstunde Stand: 24.10.2020 12:44 Uhr Die Hamburger Polizei hat am späten Freitagabend gemeinsam mit dem Innensenator überprüft, ob sich die Wirtinnen und Wirte in St. Pauli an die Sperrstunde halten. Ein Lokal wurde geschlossen.

Bereits um 22.45 Uhr, also eine Viertelstunde vor Beginn der Sperrstunde in Hamburg, schwärmten am Freitagabend Beamtinnen und Beamte der Davidwache aus. Sie postierten sich auf den Plätzen und Straßen in St. Pauli und beobachteten die zahlreichen Kneipen und Clubs. Dann ging der Chef der Davidwache, Ansgar Hagen, zusammen mit Innensenator Andy Grote (SPD) auf Streife.

Fast alle Lokale halten sich an die Sperrstunde

Grote sagte, er wolle sich ein Bild der Lage verschaffen. Fast alle Lokale hielten sich gegen 23 Uhr an die Sperrstunde, die derzeit von 23 Uhr bis 5 Uhr gilt. Diese Regel wurde angesichts der steigenden Infektionszahlen verschärft und ab Montag sind Abgabe und Verkauf von Alkohol von 23 Uhr bis 10 Uhr nicht mehr gestattet.

Wirt droht Bußgeldverfahren

Am Freitag verließen die Gäste um 23 Uhr die Räume und die Wirtinnen und Wirte machten ihre Läden dicht. Nur eine Sportsbar in der Talstraße hatte auch um 0.30 Uhr noch geöffnet. Als die Polizei erschien, flüchteten einige Gäste und andere beschimpften die Einsatzkräfte. Die Bar wurde geschlossen. Dem Wirt droht nun ein Bußgeldverfahren.

