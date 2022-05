Stand: 03.05.2022 13:05 Uhr Corona-Pandemie lässt Umsatz der Gastronomie einbrechen

Die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie haben die Geschäfte der Hamburger Gastronomie im vergangenen Jahr teils um mehr als die Hälfte einbrechen lassen. Unter dem Strich lag der Umsatz der Gastronomiebetriebe in der Hansestadt nominal, also ohne Bereinigung um Preiserhöhungen, um fast 38 Prozent unter dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019. Dabei verbuchten Restaurants einen Einbruch von 44 Prozent, wie das Statistikamt Nord am Dienstag berichtete. Beim reinen Ausschank von Getränken habe der Umsatzrückgang sogar rund 57 Prozent betragen. | Sendedatum NDR 90,3: 03.05.2022 13:00