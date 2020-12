Corona: Opposition soll in Hamburg stärker mitreden dürfen Stand: 02.12.2020 13:28 Uhr Die Hamburgische Bürgerschaft darf künftig mehr dabei mitreden, wenn es um Corona geht. Das steht in einem gemeinsamen Antrag für ein Hamburger Pandemie-Gesetz, auf den sich Rot-Grün mit der CDU geeinigt hat.

Welche Rechte haben die Parlamente in der Corona-Krise? Darüber wurde in den vergangenen Wochen viel diskutiert - auch im Hamburger Rathaus. Denn die Entscheidungen darüber, was in der Hansestadt gerade erlaubt ist und was nicht, trifft der Senat. Er macht aus den gemeinsamen Beschlüssen auf den Corona-Gipfeln bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die aktuellen Rechtsverordnungen.

Bürgerschaft soll über Beschlüsse beraten

Das bleibt zwar auch in Zukunft so, der Senat soll die Abgeordneten der Bürgerschaft aber künftig schneller über die aktuelle Rechtslage informieren müssen. 24 Stunden hat er dann dafür Zeit. Und in jeder Bürgerschaftssitzung sollen die Abgeordneten Gelegenheit haben, über die Beschlüsse zu beraten.

Schon in der kommenden Woche soll der Antrag beschlossen werden. Gerade die Opposition im Rathaus hatte immer wieder darauf gedrungen. Die CDU spricht deshalb von einem Erfolg, dass es jetzt diesen gemeinsamen Antrag mit SPD und Grünen für ein Pandemie-Gesetz gebe. Auch die AfD sieht das so, kritisiert aber, dass sie bei dem Bürgerschaftsantrag übergangen wurde.

Linke spricht von Mogelpackung

Für die Linke ist das Gesetz dagegen eine Mogelpackung. Denn auch künftig könne das Parlament nur mitreden, aber nicht mitentscheiden. Sie will einen Gegenvorschlag vorlegen.

