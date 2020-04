Stand: 08.04.2020 11:13 Uhr - NDR 90,3

Corona: Nur schrittweise Lockerung der Maßnahmen

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zeigt sich in der Corona-Krise weiterhin zurückhaltend beim Thema Lockerungen der Kontaktschränkungen. Wenn überhaupt, dann dürften die Corona-Auflagen nur schrittweise aufgehoben werden.

Corona: Tschentscher zurückhaltend wegen Lockerungen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 08.04.2020 10:00 Uhr Autor/in: Anette van Koeverden Mit Zurückhaltung hat Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) auf diskutierte Lockerungen von Maßnahmen in der Corona-Krise reagiert - und wenn, dann nur schrittweise.







Bei möglichen Lockerungen müsse darauf geachtet werden, dass man keine Einschränkungen aufhebt, die die Epidemie dann wieder beschleunigen könnten, meinte Tschentscher. In einer Telefonkonferenz der Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Ostern sollen mögliche schrittweise Lockerungen abgeklärt werden, so Tschentscher.

Zu den Themen Medikamentenversorgung und zu wenig Schutzausrüstungen müsse man in Zukunft entweder mehr in Deutschland produzieren oder mehr einlagern, erklärte Tschentscher.

Grenzstreit zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg

Mit Blick auf das Osterwochenende steht weiter der Grenzstreit zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein im Raum. Laut Tschentscher hat Hamburg die Zusicherung aus Kiel, dass Kontrollen von Radfahrern und Fußgängern nicht mehr erfolgen sollen.

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) spricht dagegen von Kontrollen mit Augenmaß. In jedem Fall soll weiter kontrolliert werden. Der Hamburger SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs forderte auf Twitter eine Entschuldigung aus Kiel. So gehe Metropolregion gar nicht, meinte Kahrs.

Am vergangenen Wochenende hatten die schleswig-holsteinische Polizei unter anderem in Tangstedt (Kreis Stormarn) und Wedel (Kreis Pinneberg) nach eigenen Angaben bei Kontrollen an der Landesgrenze etwa 230 Hamburger Autofahrerinnen und Autofahrer wieder nach Hause geschickt. Betroffen waren auch Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer. Bußgelder wurden hier nicht verhängt. Das könne sich aber über die Ostertage ändern, teilte die Landespolizei mit.

