Corona: Noch kein Start in die Freibadsaison

Wegen der Corona-Pandemie verzögert sich für die Schwimmbäder in Hamburg der Start in die Freiluftsaison. Eine Entscheidung, ob und wann Bäder öffnen können, steht noch aus. Michael Dietel vom Betreiber Bäderland sagte: "Wir wären zügig wieder einsatzbereit."

Großteil der Belegschaft in Kurzarbeit

Die Freiluftsaison dauert normalerweise von Anfang Mai bis Ende August. Schon seit dem 15. März ruht bei Bäderland der gesamte Sauna-, Bade- und Kursbetrieb - also auch in den Hallenbädern. Der überwiegende Teil der Belegschaft ist in Kurzarbeit.

In der Zwangspause seien die Bäder vor allem instand gehalten, die Anlagentechnik gewartet und der Grundbetrieb gesichert worden, sagte Dietel. Der finanzielle Verlust sei derzeit noch schwierig zu beziffern.

Es gibt einen Pandemieplan "Bäder"

Die Maßnahmen gegen das neuartige Coronavirus für den Fall einer Eröffnung von Schwimmbädern sind Teil des Pandemieplans "Bäder" der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen. Ihr gehört auch Bäderland Hamburg an. In dem Plan werden unter anderem die Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen in den Duschen, Umkleiden und in den Schwimmbecken beschrieben. An dem Plan würde sich auch Bäderland orientieren, sollte die Politik eine Wiederaufnahme des Betriebs erlauben.

Klar ist laut Bäderland, dass es im Fall einer Öffnung Einlassbeschränkungen geben muss. Außerdem könnten nicht so viele Menschen wie sonst gleichzeitig Duschen und Umkleiden nutzen. Möglicherweise müssen Bademeister auch mit einem Zähler am Beckenrand stehen und eine Maximalnutzung für die Becken durchsetzen, sagte Dietel. Eine Infektion über das Badewasser müssen Gäste übrigens nicht fürchten. Experten gehen davon aus, dass auch das neuartige Coronavirus durch das Chlor vollständig abgetötet wird.

Bäderland betreibt in Hamburg insgesamt 28 Anlagen, darunter Schwimmbäder mit Außenanlagen und Wellnessbereichen, Freibäder und eine Eissporthalle mit jährlich rund vier Millionen Besuchern.

