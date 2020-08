Stand: 07.08.2020 12:08 Uhr - NDR 90,3

Corona-Minus: Die Pläne der Handelskammer

Er ist kaum eine Woche im Amt, da schaut der neue Hauptgeschäftsführer Malte Heyne schon in tiefe Finanzlöcher: Die Handelskammer Hamburg steuert Corona-bedingt auf ein Millionen-Defizit zu. Vielen der 170.000 Mitgliedsunternehmen gehe es wegen der Pandemie schlecht.

Acht Millionen Euro Einnahmen weniger

Die Beitragseinnahmen könnten von 40 auf 32 Millionen Euro schrumpfen, sagte Heyne am Freitag. "Es ist so, dass wir im Worst-Case-Szenario mit 20 Prozent weniger Einnahmen kalkulieren. Das sind etwa acht Millionen weniger - da müssen wir gegensteuern."

Dem Hauptgeschäftsführer schwebt eine viel engere Zusammenarbeit mit anderen norddeutschen Handelskammern vor: "Eine Antwort kann sein, stärker arbeitsteilig vorzugehen und unsere Verwaltungsfunktionen gemeinsam zu erledigen."

Rücklagen sollen helfen

Zudem kann die Handelskammer Hamburg auf Rücklagen zugreifen. In seiner neuen Tätigkeit will Heyne die Hamburger Wirtschaft fitter machen für Corona und die Zeit danach: Als Standortmanager will die Kammer bei der Krisenbewältigung helfen.

