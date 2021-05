Corona-Lockerung: Ohnsorg-Theater Hamburg will im Juni öffnen Stand: 15.05.2021 19:08 Uhr Das Hamburger Ohnsorg-Theater hofft, dass es am 6. Juni wieder öffnen kann. Das sagte der Intendant des Theaters im Gespräch mit dem NDR Hamburg Journal.

"Wir sind zuversichtlich und freudig gespannt, dass uns die Öffnung gelingen wird", sagte Lang. Im Theater am Heidi-Kabel-Platz, direkt am Hamburger Hauptbahnhof, sei das Team gesund und hoch motiviert, fügte der Theaterleiter hinzu. "Alle haben unglaublich Lust, jetzt auch anzufangen". Man wolle unbedingt der Kunst eine Stimme heben. Das habe in den vielen Wochen der Schließung gefehlt. "Wir wollen motivieren und inspirieren und dem Publikum wieder wunderbare Stunden im Theater bieten."

Erste Öffnung in diesem Jahr

Vergangenes Jahr hatte das Ohnsorg-Theater für vier Monate unter starken Sicherheits- und Hygieneauflagen öffnen können. Es durften nur 100 der 400 Plätze von Zuschauerinnen und Zuschauern belegt werden. "Das heißt, wir haben genügend Abstand zwischen den Familien und Haushalten", sagte der Theaterleiter. Außerdem gelte Maskenpflicht im Foyer und das Ohnsorg-Theater verfüge über eine sehr moderne Lüftungsanlage mit einem achtfachen Luftaustausch pro Stunde: "Theater sind keine Infektionsorte". Auch die Kontrolle von Schnelltests sei für das Theater machbar. Premiere soll mit dem Zwei-Personen Stück "Laat uns Frünnen blieven!" gefeiert werden.

Senat muss Öffnungsschritte noch beschließen

Das Ohnsorg-Theater hat bislang dieses Jahr wie alle anderen Hamburger Theater geschlossen. Bevor es wieder öffnen kann, muss der Hamburger Senat dies im Rahmen der geplanten Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschließen. Für diese Lockerungen hat der Senat einen Drei-Stufenplanveröffentlicht, dessen erste Lockerungsstufe am 12. Mai begonnen hat. Wann genau die dritte Stufe mit der Öffnung der Theater unter Hygiene-Auflagen in Kraft tritt, ist noch nicht entschieden. Für das Inkraftreten von Stufe zwei und drei hat der Senat jeweils eine Frist von 10 bis 14 Tagen angekündigt.

