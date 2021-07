Corona: Linke fordert mehr Mitsprache von Jugendlichen Stand: 11.07.2021 15:09 Uhr Die Hamburger Linke fordert mehr Mitsprache von Kindern und Jugendlichen bei der Corona-Bekämpfung. In einem Antrag an die Bürgerschaft verlangt die Fraktion ein Gremium, das die jungen Menschen einbindet.

In ihrem Antrag zeichnet die Linken-Fraktion ein düsteres Bild von der Lage der Jüngeren in Hamburg. Seit anderthalb Jahren müssten sie auf alles verzichten, was in der Jugendphase einmalig sei.

Links-Fraktion kritisiert Vorgehen des Senats

"Ein Ende der desolaten Lage ist nicht in Sicht - eher das Gegenteil", kritisiert die Linke. "Überzogene Polizeieinsätze und drakonische Strafen sind die Antworten des Hamburger Senats auf die Wünsche und Bedürfnisse der Jugendlichen."

AUDIO: Linke will mehr Mitsprache von Jugendlichen (1 Min) Linke will mehr Mitsprache von Jugendlichen (1 Min)

Jugendliche sollen Lösungen mitentwickeln

Die Linken-Fraktionsvorsitzende Sabine Boeddinghaus fordert, Begegnungen, Feiern und Tanzen wieder möglich zu machen. Aus ihrer Sicht sollen die Jüngeren in Schulen, Universitäten und Jugendeinrichtungen Lösungsideen entwickeln, auf die der Senat reagieren muss. Dies soll mit Hilfe eines sogenannten Koordinationsgremiums geschehen.

Antrag lässt Arbeitsweise offen

Wie genau das Gremium arbeiten soll, sagt der Antrag nicht. Auch nicht, wie Hamburg die Lösungsideen der Kinder und Jugendlichen sammeln und auswerten soll.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.07.2021 | 15:00 Uhr