Corona-Krise beim HVV: Rund 250 Millionen weniger Einnahmen Stand: 21.10.2020 06:12 Uhr Auch beim Hamburger Verkehrsverbund (HVV) sorgt Corona für ein Riesen-Finanzloch. Nach Informationen von NDR 90,3 erwartet der HVV dieses Jahr eine Viertelmilliarde Euro weniger Einnahmen als geplant.

Das geht zulasten der Steuerzahlerinnen und -zahler. Eigentlich hatte der HVV mit Erträgen von 917 Millionen Euro gerechnet. Nach einer Prognose für die Hamburgische Bürgerschaft werden es nur 660 Millionen - es fehlen also 257 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr fehlen 229 Millionen Euro, zusätzlich fehlt der eigentlich geplante Zuwachs von drei Prozent in diesem Jahr. Den größten Fehlbetrag aller Zeiten muss großteils der Steuerzahler aufbringen.

AUDIO: HVV: Einnahmeverluste durch Corona (1 Min)

Ein Drittel weniger Fahrgäste

Nach den bisher streng gehüteten Zahlen erwartet der HVV dieses Jahr einen Rückgang der Fahrgastzahl um 32 Prozent. Und das, obwohl der Januar und der Februar noch normal ausgelastet waren. Ab März aber knickte die Fahrgastzahl durch die Pandemie ein - im April um bis zu 77 Prozent. Auch bei den Passagieren ist es ein Minus von einer Viertelmilliarde.

Bleibt das Minus dauerhaft wegen Homeoffice?

Besonders brisant: Der rot-grüne Senat will Bus und Bahn mit dem sogenannten Hamburg-Takt massiv und teuer ausbauen. Aber was, wenn Fahrgäste dauerhaft wegbleiben, etwa weil viel mehr Menschen künftig im Homeoffice arbeiten? Der HVV erklärte, es werde "noch einige Zeit dauern", bis die Fahrgastzahlen wieder an die Vor-Corona-Zeit anknüpfen. Am Donnerstag beantragt der Senat im Verkehrsausschuss eine HVV-Fahrpreiserhöhung von 1,4 Prozent ab dem neuen Jahr.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.10.2020 | 07:00 Uhr