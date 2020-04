Stand: 28.04.2020 17:11 Uhr - NDR 90,3

Corona-Krise: Kurzarbeit im Hamburger Hafen

Die Corona-Krise führt nun auch im Hamburger Hafen zu Kurzarbeit. Der Terminalbetreiber Eurogate will für einen Teil seiner rund 1.000 Mitarbeitenden in der Hansestadt Kurzarbeit ab Mai anmelden. Knapp die Hälfte der Beschäftigten von Eurogate in Hamburg ist nach Informationen von NDR 90,3 betroffen, die Unternehmensführung hat die Beschäftigten heute informiert. Eurogate stockt das gesetzliche Kurzarbeitergeld nach Angaben eines Unternehmenssprechers auf, die Betroffenen erhalten 80 bzw. 87 Prozent des normalen Nettogehalt.

Keine Fracht, keine Aufträge

Aufgrund der Corona-Ausbreitung sind in den vergangenen Wochen rund um den Globus zahlreiche Fabriken geschlossen worden, die Reedereien haben daraufhin ihre Liniendienste zusammengestrichen. Zahlreiche Schiffe haben keine Fracht und keine Aufträge mehr. Seit Mitte des Monats gehen die Umschlagsmengen im Hamburger Hafen deutlich zurück.

Schiffshörner tuten für Seefahrende

Am 1. Mai um 12 Uhr sollen in allen Häfen der Welt die Schiffshörner ertönen. Mit dem Signal solle auf die Bedeutung der Arbeit von Seefahrerenden während der Corona-Pandemie aufmerksam gemacht werden, teilten die International Chamber of Shipping als Dachverband der Reedereien sowie die Transportgewerkschaft ITF am Dienstag mit. "Eine sehr gute Aktion, den Seeleuten gilt unsere Hauptsorge", sagte Alfred Hartmann, Präsident des Verbands Deutscher Reeder, am Dienstag: "Die Männer und Frauen an Bord, denen es in dieser Zeit besonders schwerfällt, fernab von Familien zu sein, leisten gerade jetzt einen enorm wichtigen Dienst, für den wir alle dankbar sein sollten."

