Stand: 06.06.2020 08:26 Uhr - NDR 90,3

Corona-Krise: Kommt der große Job-Abbau bei Airbus?

50 Prozent weniger Flugzeuge für die Langstrecke, rund ein Drittel weniger Mittelstrecken-Jets: Airbus hat wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten seine Produktion weltweit stark gedrosselt. Zahlreiche Airlines holen ihre fertig gebauten Maschinen derzeit nicht ab, in den Airbus-Werken wird angesichts geparkter neuer Flugzeuge der Platz knapp. Wie viele Fluggesellschaften bereits Aufträge storniert haben, sagt Airbus nicht. Neue Bestellungen bleiben aus.

10.000 Stellen weniger europaweit?

Deshalb befürchtet die Gewerkschaft IG Metall, dass der Vorstand in großem Stil Personal abbauen will, die Rede ist europaweit von etwa 10.000 Stellen. Voraussichtlich am Mittwoch will der Konzern seine Pläne angesichts der Corona-Einbrüche vorstellen.

Dabei könnte es auch betriebsbedingte Kündigungen geben. Airbus will sich bislang nicht dazu äußern. Emanuel Glass, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Hamburg gibt sich kämpferisch für die anstehenden Verhandlungen mit der Unternehmensführung. Statt Mitarbeitern zu kündigen, solle man lieber die Arbeitszeit reduzieren oder sich dafür einsetzen, die gesetzliche Kurzarbeit zu verlängern.

IG Metall befürchtet Stellenabbau bei Airbus NDR 90,3 - 06.06.2020 09:00 Uhr Die Gewerkschaft IG Metall befürchtet einen massiven Stellenabbau beim Flugzeugbauer Airbus. Voraussichtlich am Mittwoch will der Konzern seine Pläne vorstellen. Dietrich Lehmann berichtet.







4,25 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.06.2020 | 09:00 Uhr