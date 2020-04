Stand: 25.04.2020 10:47 Uhr - NDR 90,3

Corona-Krise: Fahrplan für Kita-Öffnung bis 30. April

Hamburgs Familiensenatorin Melanie Leonhard (SPD) arbeitet mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern an einem Fahrplan für die schrittweise Öffnung von Kindertagesstätten. Wie die Senatorin in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur sagte, soll der Plan bis zum 30. April vorliegen. Über den Beschlussvorschlag würden nach ihren Worten dann die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Bundesländer entscheiden. Leonhard ist bei den Planungen gemeinsam mit ihrem Amtskollegen Joachim Stamp (FDP) aus Nordrhein-Westfalen federführend.

Konkreter Zeitpunkt noch unklar

Auf ein konkretes Datum für eine Öffnung konnte und wollte sich Leonhard noch nicht festlegen. "Mein Wunsch ist, dass es nicht mehr so lange dauert", sagte die Senatorin. Prävention habe im Moment Vorrang. Jede künftige Entscheidung müsse aber am Wohl der Kinder Maß nehmen. Es gehe darum, die Rechte von Kindern, die Bedürfnisse von Eltern und den Schutz der Gesundheit, auch von Erzieherinnen und Erziehern, in Einklang zu bringen.

Kinder nicht aus Verzweiflung zu Großeltern geben

Leonhard plädiert dafür, das Thema intensiv abzuwägen. Man wolle nicht, dass Eltern aus Verzweiflung irgendwann wieder die Kinder von den Großeltern betreuen lassen. Nach Ansicht der Familiensenatorin sollten die Länder die Möglichkeit haben, die Öffnung der Kitas individuell auszugestalten. Das sei wichtig, weil die Situation nicht nur in den Kitas einer Stadt, sondern auch in den Kommunen sehr unterschiedlich sei. Eine für alle Kitas gleichermaßen gültige, starre Regel könne es deshalb nicht geben.

