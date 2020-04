Stand: 28.04.2020 06:54 Uhr - NDR 90,3

Corona-Krise: Airbus in Turbulenzen

Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Luftfahrt hat Airbus-Chef Guillaume Faury seine Belegschaft auf harte Einschnitte vorbereitet. Ausgaben und Einnahmen seien in einem so gravierenden Ungleichgewicht und das Geld fließe so schnell ab, "dass es die Existenz des Unternehmens gefährden könnte", heißt es in einem Schreiben an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Airbus müsse die Ausgaben rasch senken, so Faury. Nach Kurzarbeit und Zwangsurlaub in einigen Ländern müsse der Konzern möglicherweise noch weiterreichende Maßnahmen treffen. "Wir haben über Nacht ein Drittel unseres Geschäfts verloren." Man müsse "alle Optionen" in Betracht ziehen. "Wenn wir jetzt nicht agieren, ist das Überleben von Airbus fraglich."

Bezirksleiter Daniel Friedrich von der IG Metall Küste sagte dazu: Über Stellenabbau zu spekulieren bringe nur Verunsicherung. Klar müsse sein, dass betriebsbedingte Kündigungen weiterhin ausgeschlossen werden.

Corona-Krise bringt Airbus in Bedrängnis NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 28.04.2020 08:00 Uhr Autor/in: Peter Feder Airbus-Chef Guillaume Faury hat die Belegschaft des europäischen Luftfahrt- und Rüstungskonzerns auf harte Zeiten eingestimmt. Peter Feder berichtet.







Auswirkungen auch in anderen Branchen

Die gesamte Luftfahrtbranche ist von der Corona-Pandemie betroffen. Aber auch der Hamburger Brillenhersteller Fielmann meldete einen Umsatzeinbruch von 80 Prozent, seit die Läden Mitte März schließen mussten. Der Gewinn vor Steuern liegt demnach mit 17,6 Millionen Euro lediglich noch bei einem Viertel des gleichen Vorjahreszeitraums. Und der Gabelstablerhersteller Jungheinrich mit Sitz in Hamburg hat seine Wirtschaftsprognose für das laufende Jahr zurückgenommen. Die Nachfrage ist den Angaben zufolge so stark zurückgegangen, dass keine verlässliche Einschätzung der weiteren Geschäftsentwicklung möglich sei.

