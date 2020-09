Stand: 28.09.2020 19:35 Uhr - NDR 90,3

Corona-Kontrollen: Bezirk kündigt Konsequenzen an

Mit 60 bestätigten Corona-Fällen am Montag bleiben die Infektionszahlen in Hamburg weiter auf einem hohen Niveau. Aus diesem Grund appellierte der Hamburger Bezirk Mitte nach den Kontrollen am Wochenende noch einmal besonders an Bar- und Kneipenwirte, auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen zu achten. Kontrollen werde es jetzt immer wieder ohne Ankündigung geben, hieß es aus dem Bezirksamt.

Viele Verstöße gegen Corona-Regeln

Werden Verstöße festgestellt, zum Beispiel, dass Abstandsregeln nicht eingehalten werden oder Mitarbeitende keine Masken tragen, dann würden die Läden konsequent geschlossen. Insgesamt elf Betriebe hatten Polizei und Ordnungsdienst am Wochenende dicht gemacht. Allerdings immer nur für einen Tag.

Längere Schließung von Bars möglich

Die betroffenen Bars und Kneipen müssen zwar ihre Hygienekonzepte beim Gesundheitsamt vorlegen und mit einem Bußgeld rechnen, sie dürfen aber am nächsten Tag wieder öffnen. Verstößt ein Betrieb immer wieder gegen Corona-Auflagen, könne auch eine längere Schließung angeordnet werden. Das sei bisher aber nicht vorgekommen, so das Bezirksamt Mitte.

Wer gerne auch weiterhin in der Stadt feiern möchte, sollte sich laut Gesundheitsbehörde an die Regeln halten. Wenn sich Hamburgerinnen und Hamburger weiterhin in Bars und Kneipen anstecken, seien die auch am ehesten wieder von Einschränkungen betroffen.

