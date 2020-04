Stand: 23.04.2020 19:37 Uhr - NDR 90,3

Keine Elternbeiträge während Kita-Notbetreuung

Die Stadt Hamburg wird die Kindertagesstätten während der Notbetreuung in der Corona-Krise auch weiterhin vollständig finanzieren. Diese Vereinbarung trafen Sozialbehörde und Kitaverbände. So werde eine lückenlose Notbetreuung gewährleistet, und die Einrichtungen würden keinen finanziellen Schaden nehmen, teilte die Sozialbehörde am Donnerstag mit. Es sei geregelt, dass für den Zeitraum der Notbetreuung die Elternbeiträge von der Stadt erstattet werden. Die Notbetreuung ist nach derzeitigem Stand bis zum 6. Mai angesetzt.

Kita-Alltag in Zeiten von Corona Hamburg Journal - 23.04.2020 19:30 Uhr In den Hamburger Kitas findet zurzeit nur eine Notbetreuung statt - aber auch darüber hinaus, bemühen sich Erzieher, den Kontakt zu den Kindern und Eltern zu halten.







Auch Eltern, die derzeit die Notbetreuung nutzen, bekommen ihre Beiträge erstattet. So sollen Familien insgesamt entlastet werden, heißt es aus der Sozialbehörde. Für die Zeit nach dem 6. Mai wird über die mögliche Ausweitung der Kita-Betreuung neu entschieden.

In allen Standorten Notbetreuung

Die Kitaverbände verpflichteten sich, in allen Standorten eine Notbetreuung einzurichten. In der Vereinbarung mit der Sozialbehörde ist außerdem festgehalten, dass die Kitas auch Angebote für Kinder machen, die zuhause bleiben - und den Kontakt zu Familien halten, die derzeit möglicherweise Unterstützung brauchen.

Kita-Finanzierung während der Notbetreuung NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 23.04.2020 18:00 Uhr Autor/in: Frauke Reinig Eltern von Hamburger Kindergarten-Kindern müssen keine Beiträge zahlen, solange die Notbetreuung läuft. Das hat die Sozialbehörde zugesagt. Frauke Reinig berichtet.







Mehr Kinder erwartet

In den vergangenen Wochen waren höchstens fünf Prozent der Kita-Kinder in die Notbetreuung gegeben worden. Seit Mittwoch kann sie auch von Alleinerziehenden genutzt werden. Unter anderem wegen der Wiederöffnung vieler Geschäfte rechnen die Kitas in dieser Woche mit knapp zehn Prozent der üblichen Kita-Kinder in der Notbetreuung.

