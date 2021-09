Corona-Impfungen heute in Elbphilharmonie und im HSV-Stadion Stand: 03.09.2021 06:44 Uhr Zwei große Hamburger Publikums-Arenen werden heute zu Impfzentren: In der Elbphilharmonie und im Volksparkstadion des HSV können sich Interessierte gegen Corona impfen lassen.

Die Elbphilharmonie öffnet von 14 bis 22 Uhr seine Künstlerzimmer für eine Impfaktion in großem Stil: Jede und jeder kann sich dort den Piks abholen, der gegen das Coronavirus schützt. Verabreicht werden wahlweise die Vakzine von Biontech oder Johnson & Johnson. Zum Abklingen nach der Injektion gehe es "ins schönste Wartezimmer der Stadt, auf die Bühne des Großen Saals", wie die Elbphilharmonie mitteilte.

Keine Anmeldung erforderlich

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer von dem Angebot Gebrauch machen möchte, muss mit einem gültigen Ausweis und - sofern vorhanden - dem Impfpass zum Container vor der Elbphilharmonie kommen. Von dort aus werden die Impfbereiten über die Plaza und den Backstage-Bereich zu den Künstlerzimmern der Solistinnen und Solisten sowie Dirigentinnen und Dirigenten geleitet.

Zweiter Piks Anfang Oktober

Wer in der "Elphi" seine Erstimpfung empfängt, hat am 2. Oktober - ebenfalls zwischen 14 und 22 Uhr - Gelegenheit, sich wiederum in der Elbphilharmonie die Zweitimpfung abzuholen. Bei der ebenfalls angebotenen Immunisierung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson genügt die Einmalimpfung. Minderjährigen Impfwilligen im Alter von 12 bis 18 Jahren wird ausschließlich der Biontech-Impfstoff verabreicht. Sie müssen zudem in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein.

HSV lädt zur "Late Night-Impfung"

Auch der Hamburger SV lädt für heute ein: Die "Late-Night-Impfungen" im Volksparkstadion werden dort zwischen 17 bis 23 Uhr verabreicht. Die Aktion findet im VIP-Bereich der Osttribüne statt. Die Autos können auf dem "Parkplatz Weiß" abgestellt werden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

AUDIO: Late-Night-Impfung beim HSV (1 Min) Late-Night-Impfung beim HSV (1 Min)

Gutschein und Stadionführung

Nach dem Piks gibt’s für alle einen Rabattgutschein für den Fanshop und eine kostenfreie Stadionführung. Als Impfstoff wird Biontech verwendet. Den zweiten Impftermin gibt es dann am 1. Oktober. Aber auch eine Einmal-Impfung mit Johnson & Johnson ist möglich. Zu einer ähnlichen Sonder-Impfaktion vom FC St. Pauli im Millerntorstadion waren Mitte August Hunderte gekommen.

Ärzte und mobile Impfteams

Erstimpfungen auch mit anderen Impfstoffen sind weiterhin auch in diversen Krankenhäusern, bei Impfaktionen durch mobile Teams in den Bezirken sowie bei Haus- und Betriebsärzten und -ärztinnen möglich. Eine aktuelle Übersicht über Impfstellen in Hamburg gibt es unter www.hamburg.de/corona-impfstationen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.09.2021 | 08:00 Uhr