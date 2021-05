Corona-Impfung in Hamburg: Termine, Impfstoffe und Priorisierungsgruppen

Nein. Sie ist gratis, egal ob und wie jemand versichert ist. Die Kosten für die Impfstoffe übernimmt der Bund. Dafür stehen im Etat 2021 zunächst 2,7 Milliarden Euro bereit. Weitere Kosten tragen Länder und Kommunen.

Die Impfberechtigung richtet sich grundsätzlich nach dem Wohnsitz. Zum Teil sind schleswig-holsteinische Kommunen nach öffentlicher Auskunft bereit, auch Hamburgerinnen und Hamburger in ihren Impfzentren zu versorgen, zum Teil dürfte es dazu kommen, dass Bürgerinnen und Bürger umliegender Bundesländer über die Impfung nach Beschäftigungsverhältnis (Alten-/Krankenpflege, Rettungsdienst, usw.) geimpft werden, so die Soozialbehörde. Eine Impfung in Nachbar-Bundesländern ist also nicht ausgeschlossen, aber es besteht kein Anspruch.

Eine erste Impfung bringt eine Grundimmunisierung. Wenige Wochen nach der zweiten Impfung soll der volle Schutz aufgebaut sein. Bei dem Impfstoff von Johnsons und Johnson soll er Imfpfschutz bereits nach einer Impfung gewährleistet sein.

In Deutschland werden derzeit folgende Corona-Impfstoffe gegen COVID-19 eingesetzt: Die mRNA-Vakzinen (Biontech/Pfizer und Moderna) sowie mit dem Vektor-Impfstoff Vaxzevria von AstraZeneca und das Janssen COVID-19 Vaccine von Johnsons und Johnson.

Nebenwirkungen sind wie bei jeder Impfung möglich. Nach der Immunisierung mit den mRNA-Vakzinen (Biontech/Pfizer und Moderna) sowie mit dem Vektor-Impfstoff Vaxzevria von AstraZeneca können kurz nach der Impfung Beschwerden auftreten, die jedoch selten länger als drei Tage andauern. Wegen Fälle einer Sinusvenenthrombose - eines Blutgerinnsels im Gehirn - nach Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff hat die Ständige Impfkommission (Stiko) am 30. März empfohlen, nur noch Menschen über 60 Jahren mit dem Vakzin zu impfen. Dem schlossen sich die Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern kurz darauf an.

Nein. Die Impfungen sind freiwillig und jeder, der es will, kann sich impfen lassen.

Bislang gibt es keine Vorteile für Geimpfte. Vollständig geimpfte Menschen müssen allerdings bei Kontakt mit einem oder einer Erkrankten laut RKI nicht mehr in Quarantäne. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher zieht Lockerungen für Geimpfte in Erwägung.

Das Impfzentrum funktioniert ähnlich wie ein Flughafen, sagt Walter Plassmann, der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung in Hamburg, die das Zentrum im Auftrag der Stadt betreibt. Das bedeutet: Man muss zu einem verabredeten Termin da sein, dann werden die Unterlagen geprüft und dann geht es zur Impfung. Damit sich niemand in die Quere kommt, gibt es eine Art Einbahnstraßen-Regelung. Geimpft wird durch geschultes Personal unter ärztlicher Aufsicht in sogenannten Impf-Modulen - baulich und räumlich selbstständigen Einheiten. In jedem Modul gibt es acht Impfboxen. VIDEO: Alle wichtigen Informationen zur Corona-Impfung in Hamburg (3 Min)

Im Impfzentrum werden laut Sozialbehörde die erforderlichen Abstände eingehalten, auch durch entsprechende bauliche Vorkehrungen inklusive der Wegeführung und es besteht eine Maskenpflicht.

Grundsätzlich ist das Betreten des Impfzentrums in den Messehallen nur für zu impfende Menschen zulässig, die auch einen Termin haben. So erklärt es die Hamburger Gesundheitsbehörde. Aber: Menschen, die Hilfe oder Unterstützung benötigen, können für die Begleitung im Impfzentrum eine Person benennen. Sie erhält am Eingang eine entsprechende Kennzeichnung. Die Begleitperson muss nicht vorab angemeldet sein. Die Begleitperson erhält keine Impfung. Im Impfzentrum müssen sich Begleitperson und Hilfebedürftige immer gemeinsam bewegen.

Für ältere oder beeinträchtigte Personen stehen im Impfzentrum in den Messehallen laut Hamburger Gesundheitsbehörde bei Bedarf Rollatoren und Rollstühle bereit.