Corona-Impfung in Hamburg: Johnson & Johnson für Arztpraxen Stand: 15.05.2021 07:11 Uhr Die Arztpraxen in Hamburg könnten schon bald einen weiteren Ansturm von Impf-Willigen erleben. Grund ist, dass dort von Ende Mai an der Impfstoff von Johnson & Johnson zum Einsatz kommt.

Vor allem für Hamburgerinnen und Hamburger, die bald in den Urlaub starten wollen, könnte der Impfstoff interessant sein. Denn es ist das bislang einzige Mittel gegen das Coronavirus, bei dem nur eine Impfung für die volle Immunität reicht. Bei den übrigen Impfstoffen muss man sich eine Zweitimpfung verabreichen lassen. Damit dauert es mindestens einen Monat zum kompletten Schutz.

Gleiche Empfehlung wie bei AstraZeneca

Für Johnson & Johnson gilt die gleiche Empfehlung der Ständigen Impfkommission wie für AstraZeneca. Er soll Menschen erst ab dem 60. Lebensjahr verimpft werden. Nach entsprechender Aufklärung durch den Arzt oder die Ärztin können ihn aber auch jüngere Menschen bekommen. Die Praxen können ihn in der kommenden Woche für Ende Mai bestellen, und dies in großer Menge.

Kaum Biontech für Hamburger Arztpraxen

Relativ spärlich bleibt dagegen der Impfstoff von Biontech/Pfizer für die Arztpraxen. Auch in der Woche nach Pfingsten sind maximal zwölf Erstimpfungen pro Praxis möglich, teilte die Kassenärztliche Vereinigung in ihrem aktuellen Rundschreiben an die Ärzte mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 Aktuell | 15.05.2021 | 07:00 Uhr