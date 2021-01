Corona-Impfung für über 80-Jährige: Zäher Start in Hamburg

Stand: 14.01.2021 12:56 Uhr

Wer 80 Jahre oder älter ist, bekommt in diesen Tagen Post von der Stadt Hamburg: In dem Schreiben informiert die Sozialbehörde über die Corona-Impfungen und ruft dazu auf, einen Termin für das Impfzentrum in den Messehallen auszumachen.