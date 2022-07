Stand: 29.07.2022 07:25 Uhr Corona-Impfpflicht: Eilantrag einer Ungeimpften abgewiesen

Die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht war Thema am Verwaltungsgericht Hamburg. Eine ungeimpfte Mitarbeiterin hatte dagegen geklagt, dass sie eine Röntgenpraxis in Hamburg nicht mehr betreten durfte. Das Gericht wies ihren Eilantrag ab. Sollte sie dennoch in die Praxis kommen, muss sie 5.000 Euro Zwangsgeld zahlen. | Sendedatum NDR 90,3: 29.07.2022 07:00

