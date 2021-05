Corona-Hilfe: Antrag auf 2,2 Millionen Euro für Tourismusbranche Stand: 24.05.2021 15:52 Uhr Monatelang keine Touristen in der Stadt - das hat nicht nur die Hotelbetreiber arg gebeutelt, sondern alle der rund 7.400 Unternehmen der Branche. Den Neustart nach dem Lockdown soll der Hamburger Senat mit 2,2 Millionen Euro unterstützen.

Nachhaltig und schwungvoll soll der Tourismus aus der Krise geführt werden. Einen entsprechenden Antrag will Rot-Grün in die nächste Bürgerschaftssitzung einbringen. Mit den 2,2 Millionen Euro soll unter anderem eine Kampagne entwickelt werden, die die Vorzüge Hamburgs auch in Pandemie-Zeiten herausstellt. Viele Aktivitäten an frischer Luft wie Bootstouren, Hafenrundfahrten oder Parkbesuche.

Finanzielle Unterstützung soll ein klares Signal an die Branche sein

Arne Platzbecker, tourismuspolitischer Sprecher der SPD-Bürgerschaftsfraktion, will ein klares Signal an die Branche mit den rund 100.000 Beschäftigen senden. Für seine Kollegin von den Grünen, Miriam Putz, geht es dabei um mehr als um ein "weiter so, wie bisher". Ökologisch nachhaltig, stadtgerecht und sozialverträglich soll der Tourismus werden. Das sei zukünftig ein Wettbewerbsvorteil. Bereits 58 Prozent der Urlauber wollen laut einer Studie des deutschen Tourismusverbandes ihren Aufenthalt möglichst sozial verträglich und umweltfreundlich gestalten.

Außerdem sollten die Event-, Film- und Musikwirtschaft eingebunden werden, um eine große Bandbreite der Highlights der Stadt anbieten zu können, heißt es in dem Antrag weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.05.2021 | 17:00 Uhr