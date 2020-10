Hamburgs Sperrstunde wird weitgehend eingehalten Stand: 18.10.2020 07:57 Uhr Zum Schutz vor dem Coronavirus müssen zwischen 23 und 5 Uhr früh Gaststätten in Hamburg schließen. Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag erstmals die Einhaltung kontrolliert - und kaum Verstöße festgestellt.

Um kurz vor 23 Uhr trafen die ersten Polizisten auf dem Schulterblatt ein. Wenige Minuten später waren fast alle Bars und Restaurants geschlossen. Die meisten Barbesitzer hatten schon lange vor der Sperrstunde damit begonnen, die Stühle hochzustellen. So wie die Mitarbeiter der Bar "Katze", die vor wenigen Wochen wewgen Corona-Fällen sogar geschlossen war. Nach Informationen von NDR 90,3 hatten Gäste, die die Lokale zur Sperrstunde verlassen mussten, zumeist kein Problem damit.

VIDEO: Hamburgs Polizei kontrolliert Einhaltung der Sperrstunde (1 Min)

Party mit fast 90 Menschen aufgelöst

Eine illegale Party auf St. Pauli musste die Polizei allerdings doch auflösen. Gegen 1.20 Uhr am Sonntagmorgen wurden Beamte während ihrer Streife auf der Reeperbahn auf eine Menschenansammlung aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie fest: Fast 90 Feiernde hatten sich in einem Kellerraum getroffen, um gemeinsam zu feiern. Die Partygäste wurden einzeln aus dem Club geführt. Mindestens drei Menschen kamen in Gewahrsam.

AUDIO: Sperrstunde in Hamburg wird kontrolliert (1 Min)

Strengere Regeln seit Sonnabend in Kraft

Seit Sonnabend gelten wegen steigender Corona-Zahlen in Hamburg strengere Regeln. Auf zahlreichen öffentlichen Plätzen wie dem Spielbudenplatz auf St. Pauli oder dem Alma-Wartenberg-Platz in Ottensen gab es zudem bereits eine Maskenpflicht auch im Freien. Das sehen die Regeln unter anderem vor:

Veranstaltungen ohne feste Sitzplätze sind im Freien nur noch mit bis zu 100 Teilnehmenden zulässig.

nur noch mit bis zu 100 Teilnehmenden zulässig. Veranstaltungen ohne feste Sitzplätze in geschlossenen Räumen dürfen höchstens nur noch mit 50 Menschen stattfinden.

dürfen höchstens nur noch mit 50 Menschen stattfinden. Wenn während der Veranstaltung Alkohol ausgeschenkt wird, reduziert sich die Anzahl der zulässigen Teilnehmenden jeweils um die Hälfte.

Gastwirte kritisieren die strengen Auflagen

Kritik an der Sperrstunde kommt sowohl vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga wie von einzelnen Wirten. Niels Boeing, Sprecher des Barkombinats, einem Zusammenschluss von Clubs in Hamburg, sagte im NDR Hamburg Journal: "Die Stimmung ist ratlos, verzweifelt wütend. Vor allem regt alle auf, dass es keine Kommunikation im Vorfeld gab." Der Hamburger Dehoga-Vorsitzende Franz Klein forderte am Freitag den Senat auf, sowohl das Beherbergungsverbot als auch die Sperrstunde für die Gastronomie zu streichen. Für ihn ist weder das eine noch das andere ein geeignetes Mittel zur Eindämmung der Pandemie, stürze aber eine ganze Branche in die Krise. Die allermeisten Wirte würden sich sehr genau an alle Vorgaben halten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Journal | 18.10.2020 | 08:00 Uhr