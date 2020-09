Stand: 11.09.2020 16:42 Uhr

Corona: Hamburger Gesundheitsbehörde gegen Reihentests

Eine aktuelle Studie zum Coronavirus bestätigt die Hamburger Gesundheitsbehörde in ihrer Teststrategie. Sie hält nichts davon, ohne Grund sogenannte Reihentests zu machen. In Hamburg war die Zahl der Corona-Tests bis Mitte August immer weiter angestiegen. Spitzenwert waren 60.000 Tests in einer Woche. Trotzdem wurden in der betroffenen August-Woche nur 185 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Anfang August war dagegen die Zahl der nachgewiesenen Infektionen höher, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch nicht so viel getestet wurde.

Hamburg will weiter zielgerichtet testen

Mehr Tests führten also nicht automatisch zu mehr befunden, sagte die Grünen-Gesundheitspolitikerin Gudrun Schittek. Deshalb findet sie es richtig, dass in Hamburg möglichst zielgerichtet getestet wird, also nur mit einem konkreten Anlass. Über die richtige Teststrategie wird seit Beginn der Corona-Pandemie immer wieder debattiert. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde müsse sie aber immer wieder überprüft und angepasst werden. Frankreich hatte am Freitag einen Rekordwert von fast 10.000 bestätigten neuen Fällen gemeldet, Deutschland dagegen nur knapp 1.500, in Hamburg sind es aktuell 65 Neuinfektionen.

AUDIO: Corona-Virus: Senat sieht Teststrategie bestätigt (1 Min)