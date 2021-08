Corona: HSV bietet Late-Night-Impfung im Stadion an Stand: 31.08.2021 10:45 Uhr Wer noch nicht gegen das Coronavirus geimpft ist und sich seinen Piks in Hamburgs größter Fußball-Arena abholen will, kann das am kommenden Freitag im Volksparkstadion tun.

Der Hamburger SV lädt ein zur Late-Night-Impfung gegen Corona. Von 17 bis 23 Uhr können alle, die sich impfen lassen wollen, am Freitag ins HSV-Stadion kommen. Die Aktion findet im VIP-Bereich der Osttribüne statt. Die Autos können auf dem "Parkplatz Weiß" abgestellt werden.

Gutschein und Stadionführung

Nach dem Piks gibt’s für alle einen Rabattgutschein für den Fanshop und eine kostenfreie Stadionführung. Als Impfstoff wird Biontech verwendet. Den zweiten Impftermin gibt es dann am 1. Oktober. Aber auch eine Einmal-Impfung mit Johnson&Johnson ist möglich. Zu einer ähnlichen Sonder-Impfaktion vom FC St. Pauli im Millerntorstadion waren Mitte August Hunderte gekommen.

Kommt bald 2G?

"Wir möchten unseren Fans die Möglichkeit bieten, schnellstmöglich wieder in einem vollbesetzten Stadion die Spiele zu gucken", sagte HSV-Vorstand Frank Wettstein. Gut möglich, dass der HSV künftig nur getestete und geimpfte Fans in die Arena lässt, damit mehr als die zuletzt erlaubten knapp 18.000 Zuschauer und Zuschauerinnen kommen dürfen.

Erstimpfungen auch mit anderen Impfstoffen sind weiterhin auch in diversen Krankenhäusern, bei Impfaktionen durch mobile Teams in den Bezirken sowie bei Haus- und Betriebsärzten und -ärztinnen möglich. Eine aktuelle Übersicht über Impfstellen in Hamburg gibt es unter www.hamburg.de/corona-impfstationen.

