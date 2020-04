Stand: 30.04.2020 16:57 Uhr - NDR 90,3

Corona: Große Hamburger Geschäfte bleiben zu

Geschäfte in Hamburg dürfen weiter nur auf einer Fläche von maximal 800 Quadratmetern geöffnet werden. Das hat in zweiter und letzter Instanz das Oberverwaltungsgericht Hamburg entschieden - und damit einen Eilantrag eines Sportgeschäfts zurückgewiesen. Nach Ansicht der Richter wäre es für die Stadt bei größeren Verkaufsflächen kaum zu kontrollieren, ob die geltenden Hygienevorschriften eingehalten werden.

Vor-Instanz: Verstoß gegen Recht auf Berufsfreiheit

Das Verwaltungsgericht hatte in einer vorangegangen Entscheidung die geltende Lockerung bei der Ladenöffnung als Verstoß gegen das Recht auf Berufsfreiheit gewertet. Außerdem sei der Infektionsschutz in größeren Geschäften genauso gut zu gewährleisten - oder gar besser - als in kleineren.

Auch die Befürchtung des Senats, dass die Öffnung aller Läden zu einer vollen Innenstadt und engen Kontakten in Bussen und Bahnen führen könnte, teilte das Gericht in erster Instanz nicht. Der Senat reichte umgehend Beschwerde beim Hamburgischen Oberverwaltungsgericht (OVG) ein und beantragte, dass es bis zu einer Entscheidung bei der beschlossenen Regelung bleiben solle.

