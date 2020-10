Corona-Gipfel in Berlin: Große Erwartungen Stand: 14.10.2020 07:12 Uhr Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wird Hamburg heute beim Gipfel der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin vertreten.

Hamburg möchte möglichst bundesweit einheitliche Corona-Regeln erreichen. Daher liegen große Erwartungen auf der Bund-Länder-Konferenz im Kanzleramt. Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) sagte: "Wir stehen an einem Scheideweg, nicht nur in Hamburg, sondern bundesweit."

Corona-Regeln: Hamburg will Einheitlichkeit

Entweder gelinge es, die Corona-Pandemie jetzt einzugrenzen, oder nicht, so Leonhard. Hamburg wirbt darum für bundeseinheitliche Regelungen, weil sie besser akzeptiert würden. "Wir haben als Stadtstaat ein hohes Interesse, einen Flickenteppich zu vermeiden. Wir haben viele Pendler und deshalb ist es bedeutsam, dass wir so gut es geht zu einheitlichen Regelungen kommen", sagte Leonhard.

Hamburg würde Beherbergungsverbot akzeptieren

So wäre Hamburg bereit, das strittige Beherbergungsverbotzu akzeptieren. Außerdem soll eine bundeseinheitliche Quarantäne-Regelung auf die Agenda und Hamburg will auch den Umfang privater Feiern einheitlich regeln. Das ganze Land schaue heute auf Berlin, so Leonhard.

