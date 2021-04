Corona-Gedenken: Tschentscher spricht Beileid aus Stand: 18.04.2021 08:26 Uhr Hamburger Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat aus Anlass des zentralen Corona-Gedenkens am Sonntag in Berlin den Hinterbliebenen der Corona-Toten sein Mitgefühl versichert.

Fast 80.000 Menschen seien seit Beginn der Corona-Pandemie an oder mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. "Jeder und jede Einzelne hinterlässt eine Lücke: im Leben der Angehörigen, der Freunde, Kollegen und Nachbarn, in seinem beruflichen und privaten Umfeld",. sagte Tschentscher. Den Hinterbliebenen der Todesopfer der Corona-Pandemie spreche er sein herzliches Beileid aus. "Die Pandemie macht uns jeden Tag bewusst, wie wichtig die Gesundheit und die menschliche Nähe für unser Leben ist – und dass wir aufeinander achten müssen.“

Gedenkveranstaltung in Berlin

In Berlin findet heute ab 13 Uhr eine zentrale Gedenkveranstaltung für die Opfer der Corona-Pandemie statt. Daran nehmen unter anderen Bundespräsident Steinmeier, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, Bundeskanzlerin Angela Merkel, der Präsident des Bundesrats und weitere Spitzen des Staates und der Bundesländer teil. Um 10.15 Uhr gibt es in der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche auch einen ökumenischen Gedenkgottedienst. Die ARD überträgt den Gottesdienst im Ersten, das ZDF zeigt die Gedenkfeier für die Verstorbenen in der Corona-Pandemie ab 12.50 Uhr.

