Corona-Folgen: Hamburg verzeichnet für 2020 rote Zahlen Stand: 31.08.2021 14:26 Uhr Hamburg hat als Konzern im vergangenen Jahr wieder rote Zahlen geschrieben. Nach drei positiven Jahresabschlüssen in Folge gab es 2020 ein dreistelliges Millionen-Minus. Grund ist vor allem die Corona-Pandemie.

Die Kernverwaltung der Hansestadt inklusive Behörden und Bezirke habe mit einem Defizit in Höhe von 426 Millionen Euro abgeschlossen, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstag bei der Vorstellung des Geschäftsberichts nach Verabschiedung der Haushaltsrechnung im Senat. Im Konzern - also Kernverwaltung plus alle mehr als 400 Beteiligungen der Stadt - betrage das Minus 322 Millionen Euro.

Dressel: Minus geringer als befürchtet

Das Minus sei geringer ausgefallen als befürchtet, sagte Dressel. "Das hätte gut auch eine Milliarde Euro höher liegen können." Ein Grund sei, dass die Steuereinnahmen nicht ganz so stark eingebrochen seien wie anfangs befürchtet. Und mittlerweile ziehe die Konjunktur auch wieder an, so Dressel.

Corona-bedingte Notkredite sollen ab 2025 getilgt werden

Insgesamt rund 1,7 Milliarden Euro neue Schulden hat Hamburg seit Beginn der Corona-Pandemie aufgenommen. Dazu hat die Stadt extra die Schuldenbremse ausgesetzt. Die Tilgung der Corona-bedingten Notkredite beginne 2025 mit 150 Millionen Euro und sei auf 20 Jahre angelegt.

Dressel sieht keinen Raum für Steuersenkungen

Er gehe fest davon aus, dass auch die Jahre 2021 und 2022 finanzpolitisch "noch sehr stark von Corona geprägt sein werden", sagte Dressel. Deshalb wundere er sich über so manche Steuersenkungsversprechen im Bundestagswahlkampf. Für ihn sei relevant, wie der Steuertrend sein werde und wie die neue Bundesregierung weiterhin Länder und Kommunen unterstütze.

