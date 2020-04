Stand: 07.04.2020 21:18 Uhr - NDR 90,3

Corona-Folge: Kurzarbeit bei Lufthansa Technik

Die Lufthansa Technik AG hat für rund 12.000 Beschäftigte in Deutschland Kurzarbeit bis Ende August vereinbart. Allein in Hamburg sind mehr als 8.000 Mitarbeiter betroffen. Eine entsprechende Betriebsvereinbarung sei mit den Gremien der betrieblichen Mitbestimmung abgeschlossen worden, teilte die Lufthansa-Tochter am Dienstag in Hamburg mit. Weil weltweit nur noch wenige Flugzeuge am Himmel sind, fallen auch reihenweise geplante Wartungen flach, heißt es bei Lufthansa Technik. Der Umfang der Kurzarbeit könne je nach Arbeitsausfall bis zu 100 Prozent betragen und werde mit den jeweiligen Mitbestimmungsgremien abgestimmt.

Kurzarbeitergeld wird aufgestockt

Um die Auswirkungen auf die Mitarbeiter möglichst gering zu halten, werde das Kurzarbeitergeld vom Unternehmen auf 90 Prozent des Nettogehalts aufgestockt, bei leitenden Mitarbeitern auf 80 Prozent. Ähnliche Regelungen würden bei den mehr als 30 internationalen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften angestrebt, soweit sie in den jeweiligen Ländern möglich seien, hieß es in der Mitteilung. Die Leistungen der Lufthansa Technik - Reparatur, Wartung und Überholung von zivilen Flugzeugen - sollen den internationalen Kunden auch während der Kurzarbeit zur Verfügung stehen.

Kurzarbeit bei Lufthansa Technik NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 08.04.2020 06:00 Uhr Autor/in: Dietrich Lehmann Die Corona-Krise hat für die Beschäftigten in der Luftfahrtbranche in Hamburg massive Folgen. Lufthansa Technik schickt Tausende Mitarbeiter in Kurzarbeit. Dietrich Lehmann berichtet.







Lufthansa startet Schrumpfprozess

Der Mutterkonzern Lufthansa streicht derweil seine Flotte zusammen. Mindestens 42 Jets der Kerngesellschaft Lufthansa und der Eurowings sollen dauerhaft stillgelegt werden, wie das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Leasingverträge für angemietete Flieger werden gekündigt. Zudem soll der Flugbetrieb der Tochter Germanwings nicht wieder aufgenommen werden, wie Lufthansa mitteilte.

Germanwings-Aus trifft auch Hamburger Flughafen

Das Aus für Germanwings trifft auch den Hamburger Flughafen. Germanwings hatte bis zuletzt in Fuhlsbüttel eine Basis, von der aus innerdeutsche Ziele angeflogen wurden. Wie viele Beschäftigte in Hamburg von der Einstellung des Flugbetriebs betroffen sind ist unklar.

Im vergangenen Monat hatte bereits der Hamburger Flughafen alle Beschäftigten in Kurzarbeit geschickt. Pro Tag starten in Fuhlsbüttel gerade noch etwa 10 Maschinen - normalerweise sind es etwa 200.

