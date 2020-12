Corona: Erste Impf-Termine werden vergeben Stand: 31.12.2020 16:27 Uhr Menschen, die beruflich zum Beispiel in der Pflege arbeiten, können sich jetzt zur Impfung anmelden.

In Hamburg werden nach Informationen von NDR 90,3 seit Donnerstag die ersten Termine für Impfungen gegen das Coronavirus vergeben. Weil noch nicht genügend Impfstoff vorhanden ist, können sich zunächst aber nur Beschäftigte von ambulanten Pflegediensten und von Einrichtungen impfen lassen, die sich tagsüber um ältere Menschen kümmern.

Probebetrieb läuft schon

Der Probebetrieb im Hamburger Impfzentrum in den Messehallen ist bereits am Dienstag gestartet. In der ersten Januarwoche soll es da nach Informationen von NDR 90,3 richtig losgehen.

