Corona: Droht Vereinen Mitgliederschwund?

Die Hamburger Breitensportvereine sind bisher besser durch die Corona-Krise gekommen als befürchtet. In den kommenden Monaten drohen laut Hamburger Sportbund (HSB) aber Probleme. "Wir machen uns sehr viele Sorgen für das nächste Jahr", sagte HSB-Geschäftsführer Bernard Kössler. Die befürchtete Austrittswelle aus den Vereinen ist bisher zwar ausgeblieben - nur knapp zehn Prozent aller Sportlerinnen und Sportler haben ihre Vereinsmitgliedschaft gekündigt. Die in normalen Zeiten üblichen Vereinseintritte gab es in den vergangenen Monaten aber fast gar nicht.

Breitensport mit angezogener Handbremse Hamburg Journal - 13.08.2020 19:30 Uhr Der Breitensport in Hamburg ist durch Corona immer noch beeinträchtigt. Wie ist die Perspektive für die Vereine? Bernard Kössler, Vorstand des Hamburger Sportbundes, im Interview.







In den kommenden Monaten könnte sich die Situation laut HSB verschärfen. Gibt es keine Lockerungen im Sport oder sogar wieder neue Einschränkungen, würden immer mehr Menschen darüber nachdenken, doch noch aus den Vereinen auszutreten, befürchtet Kössler.

Corona: Auswirkungen auf die Sportvereine NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 13.08.2020 18:00 Uhr Autor/in: Jörg Naroska In Hamburg sind die Vereine im Breitensport bisher besser durch die Corona-Krise gekommen als befürchtet. In den kommenden Monaten drohen laut Sportbund aber neue Probleme. Jörg Naroska berichtet.







Weitere Lockerungen für September in Aussicht gestellt

Eine Gefahr, die auch der Senat sieht. Schon zum 1. September dieses Jahres soll es deshalb laut Sportsenator Andy Grote (SPD) einen weiteren Öffnungsschritt im Trainings- und Spielbetrieb geben - wenn die Infektionszahlen das zulassen. Für Vereine und Veranstalter von Sportgroßereignissen, die trotz weiterer Lockerungen ausfallen müssen, soll es zusätzliche Finanzhilfen geben.

