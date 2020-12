Corona: Das sind die aktuellen Regeln in Hamburg Stand: 01.12.2020 20:42 Uhr Zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat Hamburg - wie andere Bundesländer auch - die Einschränkungen teilweise verschärft.

Was ist ab dem 1. Dezember in Hamburg erlaubt und was bleibt verboten? Hier eine Übersicht der wichtigsten Punkte der Corona-Regeln.

Allgemein: Maskenpflicht, Hygiene und Abstandsregeln

Es gelten weiterhin die allgemeinen Hygienevorgaben, Schutzkonzepte und die Maskenpflicht. Die Einhaltung dieser Regeln bleibt die Voraussetzung für alle zugelassenen Aktivitäten.

Bereits seit dem 12. Oktober 2020 ist ein Mund-Nasen-Schutz in allen öffentlichen Gebäuden vorgeschrieben, im öffentlichen Nahverkehr sowie im Freien an bestimmten Orten, wie etwa der Reeperbahn. Überall dort, wo es eng werden könnte, gilt die Maskenpflicht. Bei Verstößen droht ein Mindestbußgeld in Höhe von 150 Euro.

Seit dem 1. Dezember gilt die Maskenpflicht zudem vor Läden, auf Parkplätzen sowie in Fußgängerzonen. Auch an Arbeitsplätzen gilt sie - es sei denn, vom Arbeitsplatz aus kann ein Abstand von 1,50 Metern eingehalten werden.

Kontakte und Kontaktbeschränkungen

Abstand halten und Kontakte verringern - das ist momentan besonders wichtig. Die Bürgerinnen und Bürger sind dazu aufgerufen, die Kontakte zu Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. In der Öffentlichkeit und im Privaten, sowie auch in Fahrzeugen, dürfen sich seit dem 1. Dezember nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Diese Regel gilt überall: zu Hause, an öffentlichen Orten oder im Freien. Ausgenommen sind Kinder bis 14 Jahre. Dies gilt verbindlich und Verstöße gegen diese Kontaktbeschränkungen werden sanktioniert. Feiern auf öffentlichen Plätzen, aber auch in Wohnungen und privaten Einrichtungen, gelten derzeit als "inakzeptabel".

Ein Treffen innerhalb der Familie erfordert in Hamburg kein Maskentragen und Abstand-Einhalten, sofern höchstens fünf Personen zusammenkommen. Nur wer gehört zum Begriff der Familie alles dazu? Auch die Lebensgefährten der eigenen Kinder? Martin Helfrich, Sprecher der Hamburger Sozialbehörde, sagt dazu bei NDR 90,3: "Partnerinnen und Partner einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft gelten als Familie im weitesten Sinne. Auch sie dürfen mit dabei sein." Die Regelung, nicht mehr als zwei Haushalte zusammenzubringen, ist dabei untergeordnet. Soll heißen: Leben die Kinder beispielsweise in unterschiedlichen Haushalten, ist die Regelung für das Familientreffen hinfällig.

Es gibt Ausnahmen: Kinder unter zwölf Jahren unterliegen nicht der Zwei-Haushalte-Regel in privaten Wohnungen. Das bedeutet: Zusammen spielen oder ein Kindergeburtstag sind zu Hause und im Freien möglich. Aber: maximal zu zehnt - also zum Beispiel mit bis zu neun Kindern unter zwölf Jahren (aus bis zu neun unterschiedlichen Haushalten) und einer erwachsenen Person.

Weihnachten

Zwischen dem 23. Dezember und 1. Januar gilt eine Sonderregelung: Dann können sich Menschen im engsten Familien- oder Freundeskreises mit maximal zehn Personen aus vier Haushalten treffen. Kinder bis 14 Jahre sind auch von dieser Regel ausgenommen. Zudem wird vor den Weihnachtsbesuchen eine mehrtägige Selbstquarantäne empfohlen.

Weihnachtsmarkt

Die Hamburger Weihnachtsmärkte können in diesem Jahr nicht stattfinden.

Gottesdienste

Viele Gemeinden organisieren Gottesdienste mit Anmeldung. Das geht teils online und teils per Telefon. Aufgrund der begrenzten Plätze sind einige Termine aber auch schon ausgebucht. Deshalb weichen verschiedene Kirchen auch schon nach draußen aus.

Silvester und Neujahr

Auch hier greift noch die Sonderregelung, die der Hamburger Senat für Weihnachten und Silvester beschlossen hat: Maximal zehn Personen aus vier Haushalten dürfen sich treffen, Kinder unter 14 Jahren ausgenommen. Ab dem 2. Januar gilt dann wieder die Regeln, dass sich höchstens fünf Menschen aus zwei

Silvesterfeuerwerk auf belebten öffentlichen Plätzen und Straßen ist in Hamburg in diesem Jahr verboten, um größere Gruppenbildungen zu vermeiden. Das Verbot gilt etwa auf dem Jungfernstieg, an der Binnenalster, auf dem Rathausmarkt, an den Landungsbrücken, der Reeperbahn und auf dem Alma-Wartenberg-Platz. Darüber hinaus soll die Polizei gezielte Verbote aussprechen dürfen. Ein Verkaufsverbot - auch für Böller - gilt allerdings nicht. Öffentlich veranstaltete Feuerwerke sind untersagt.

Gastronomie

Seit dem 2. November sind Restaurants, Bars, Clubs und auch Kneipen geschlossen. Lediglich die Lieferung oder auch die Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause sind erlaubt. Kantinen dürfen weiter öffnen.

Der Verkauf von Alkohol ist generell von 22 Uhr bis 10 Uhr untersagt.

Freizeitgestaltung

Freizeiteinrichtungen sind geschlossen. Dazu zählen kulturelle Einrichtungen wie Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen und Kinos. Aber auch Freizeitparks, Saunen, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen müssen geschlossen bleiben.

Veranstaltungen

Freizeitveranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, sind zunächst bis zum 20. Dezember untersagt. Ursprünglich geplant war, dass der Fischmarkt Ende Oktober wieder öffnen darf. Doch nun muss auch er weiter ausfallen. Genauso entfällt der Winterdom in diesem Jahr. Zu den Weihnachstmärkten hieß es bei der Landespressekonferenz am 20. Oktober vom Senat, dass noch nicht entschieden sei, ob sie in eingeschränkter Form stattfinden können.

Sport

Fitnessstudios sind erneut geschlossen und auch der Amateursportbetrieb wurde eingestellt, damit dürfen Vereine und Mannschaften nicht mehr trainieren. Individualsport hingegen, also das Joggen beispielsweise, ist weiterhin erlaubt - allein, zu zweit oder mit Personen aus dem eigenen Hausstand.

Auch Saunen und Schwimmbäder bleiben zunächst bis zum 20. Dezember geschlossen.

Profisport wie die Fußball-Bundesliga findet weiterhin statt, allerdings nur noch ohne Zuschauerinnen und Zuschauer.

Einzelhandel

Geschäfte des Groß- und Einzelhandels bleiben geöffnet, es gelten aber Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bleibt Pflicht und wurde um den Bereich vor den Geschäften erweitert. Außerdem muss sichergestellt werden, dass sich bei Läden mit bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche nicht mehr als eine Kundin oder ein Kunde pro zehn Quadratmetern Verkaufsfläche aufhält. In Geschäften ab 801 Quadratmetern Verkaufsfläche darf sich eine Person auf 20 Quadratmetern befinden.

Verkaufsstände auf Wochenmärkten sind zulässig, wenn sie Lebensmittel oder Waren des täglichen Bedarfs anbieten. Das Tragen von Mund-Nase-Schutz bleibt Pflicht.

Weitere Dienstleistungen

Dienstleitstungsbetriebe im Bereich der Körperpflege - dazu zählen beispielsweise Kosmetikstudios, Massagesalons oder Tattoo-Studios - bleiben geschlossen, da es hier zwangsläufig zu körperlicher Nähe kommen würde.

Medizinisch notwendige Behandlungen, wie Physio-, Ergo und Logotherapien sowie Podologie/Fußpflege, bleiben weiter möglich.

Friseurinnen und Friseure dürfen weiter arbeiten - unter bereits bestehenden Auflagen, hier gilt weiterhin die Maskenpflicht.

Prostitution ist wieder verboten, damit müssen Bordelle und Prostitutionsstätten erneut schließen.

Reisen / Hotels und Übernachtungen

Die Bürgerinnen und Bürger sind generell dazu aufgefordert, auf nicht notwendige private Reisen und Besuche zu verzichten - auch bei Verwandten. Das gilt sowohl im Inland für tagestouristische Ausflüge sowie für Reisen ins Ausland.

Übernachtungsangebote im Inland werden nur noch für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke zur Verfügung gestellt.

In der Zeit vom 23. Dezember bis zum 1. Januar sollen Hotelübernachtungen für Familienbesuche möglich sein.

Arbeiten im Büro

Der dienstliche Bereich unterliegt keiner Corona-Regelung. Dafür greifen hier beispielsweise Arbeitsschutzvorschriften sowie die jeweiligen Regelungen des Arbeitgebers. "Dazu kommt noch der gesunde Menschenverstand", betont Martin Helfrich von der Sozialbehörde. Auch im Büro gelte deshalb natürlich, Abstände - sofern möglich - einzuhalten, Masken zu tragen, wann immer es geht, und zu lüften.

Die Unternehmen sind eindringlich aufgefordert, Heimarbeit zu ermöglichen, wo immer dies umsetzbar ist.

Beerdigungen

Bestattungen und Trauerfeiern im engen Familien- und Freundeskreis dürfen stattfinden.

Hochschulen

Hochschulen und Universitäten sind gehalten, auf digitale Lehre umzustellen. Wie schon zu Beginn der Pandemie gelte es, Kontakte zu reduzieren, teilte ihr Präsident Dieter Lenzen mit. Lediglich Labor- und Schulpraktika könnten unter besonderen Schutzmaßnahmen absolviert werden, ebenso bereits terminierte Klausuren. Vorlesungen und Seminare finden hingegen digital statt. Der Sportbetrieb werde eingestellt, Botanischer Garten, Museen, Sammlungen und Archive würden geschlossen. Nur die Bibliotheken sollen geöffnet bleiben und Studierenden in begrenztem Umfang Arbeitsplätze bieten.

Jugendhilfe

Kinder und Jugendliche, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden, können an Angeboten der Jugendhilfe teilnehmen.

Kitas

Kinder können weiter in den Kindertagesstätten betreut werden. Maskenpflicht gibt es weder für Erzieher und Erzieherinnen noch für Kinder. Lediglich die Eltern müssen beim Holen und Bringen der Kinder eine Mund-Nase-Bedeckung tragen.

Schulen und Schulferien

Seit Ende der Sommerferien dürfen alle Hamburger Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule gehen - im Regelbetrieb, aber unter verschärften Bedingungen. Wegen der Pandemie bestehen an allen 471 staatlichen und privaten Schulen der Hansestadt strenge Hygieneregeln und eine Maskenpflicht. Seit dem 19. Oktober gilt bis auf Weiteres die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch für den Unterricht der Oberstufen an den weiterführenden Schulen und den Unterricht der berufsbildenden Schulen. Seit dem 2. November sollen alle Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse einen Mund-Nase-Schutz auch im Unterricht tragen, ebenso Lehrkräfte und Schulbeschäftigte. In den Pausen außerhalb der Schulgebäude dürfen sie abgelegt werden. Prüfungen, Präsentationen und Klausuren können ohne Mund-Nasen-Bedeckung stattfinden, wenn ein Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden kann. Im Sport- und Musikunterricht dürfen die Masken bei einem Abstand von 2,50 Meter abgelegt werden. Zudem muss in allen Schulklassen alle 20 Minuten stoßgelüftet werden.

Auch der sogenannte Hybrid-Unterricht soll nun möglich sein: in Jahrgängen ab Stufe 8 und auch nur, wenn es besonders viele Infektionsfälle gibt. In Jahrgängen mit vielen Infizierten kann dann zwischen Präsenz- und Heimunterricht gewechselt werden, und zwar für maximal sechs Wochen, bis die Infektionszahlen gesunken sind. Das soll immer in Absprache mit Lehrern, Eltern und Schülern geschehen, Abschlussklassen sind allerdings ausgenommen.

Die Hamburger Weihnachtsferien bleiben wie ursprünglich geplant. Letzter Schultag ist der 18. Dezember. Am 5. Januar soll der Unterricht wieder beginnen.

Klassenfahrten und internationaler Austausch bleiben grundsätzlich verboten.

Obdachlose

Tagestreffpunkte für Hamburgs Obdach- und Wohnungslose können wieder Überlebenshilfe und praktische Hilfen anbieten, zum Beispiel Mahlzeiten, Kleidung oder eine Möglichkeit zum Duschen und Wäsche waschen.

Krankenhäuser

Die Asklepios-Kliniken und das UKE haben ein generelles Besuchsverbot verhängt. Ausnahmen gibt es etwa für die Kinderstation und todkranke Patienten.

Pflegeheime und Betreuung

Tagespflegeeinrichtungen dürfen wieder öffnen, wenn Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. So sollen vor allem Familien mit älteren pflegebedürftigen Angehörigen entlastet werden.

Besuche in Pflegeeinrichtungen sind erlaubt, wenn auch eingeschränkt und unter Auflagen wie dem Tragen des Mund-Nase-Schutzes. Zum Schutz besonders verletzlicher Personengruppen dürfen Einrichtungen für öffentliche Unterbringung, Einrichtungen der Eingliederungshilfe, beispielsweise für Menschen mit Behinderung, sowie Pflegeeinrichtungen, nicht von Personen betreten werden, die zuvor in einem Risikogebiet waren. Sie dürfen die Einrichtungen erst wieder besuchen, wenn sie einen negativen Test vorweisen können oder eine zehntägige Quarantäne eingehalten haben.

Menschen mit Behinderung dürfen seit dem 18. Mai wieder in ambulant betreuten Wohngruppen oder besonderen Wohnformen besucht werden, es muss allerdings ein dokumentiertes Konzept zum Infektionsschutz gewährleistet sein.

Senioren

Seniorentreffpunkte und Seniorengruppen gehören nun auch zu den Einrichtungen, die nicht mehr für den Publikumsverkehr öffnen können.

Spielplätze

Spielplätze sind von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Für Kinder unter sieben Jahren gilt eine Beaufsichtigungspflicht. Für Sorgeberechtigte, Betreuende und Jugendliche ab 14 Jahren gilt das Abstandsgebot, sofern sie nicht im selben Haushalt leben. Das Abstandsgebot gilt jedoch nicht für Kinder. Somit dürfen mehrere Kinder auf dem Spielplatz miteinander spielen.

