Für Silvester und Neujahr soll bundesweit ein An- und Versammlungsverbot gelten. Der Feuerwerksverkauf und das Abbrennen von Feuerwerk ist dann in ganz Hamburg verboten.

Umzüge sind laut Sozialbehörde zulässig, da ein durch die Bewohnerinnen und Bewohner und helfende Personen selbst durchgeführter Umzug keine Zusammenkunft in der privaten Wohnung ist, sondern eine nachbarschaftliche Dienstleistung. Es gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und die Arbeiten sind in Zweierteams durchzuführen. Zwischen den Zweierteams ist das Abstandsgebot durchgehend einzuhalten. Die Beauftragung von Umzugsunternehmen bleibt als Dienstleistung und Berufsausübung weiter zulässig.

Eltern in Hamburg sind dazu angehalten, ihre Kinder ab dem 16. Dezember nicht mehr in die Kitas und die Tagesbetreuung zu geben. Dennoch: Die Kitas bleiben offen. Kinder können also auch weiter in den Kindertagesstätten betreut werden, wenn ihre Eltern das so möchten. Maskenpflicht gibt es weder für Erzieher und Erzieherinnen noch für Kinder. Lediglich die Eltern müssen beim Holen und Bringen der Kinder eine Mund-Nase-Bedeckung tragen.