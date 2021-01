Corona: Derzeit keine Impf-Termine für die Messehallen frei Stand: 07.01.2021 12:32 Uhr Für das Impfzentrum in den Hamburger Messehallen können derzeit keine Termine mehr vergeben werden. Neue werden nach Informationen von NDR 90,3 aber Anfang kommender Woche wieder freigeschaltet.

Die Gesundheitsbehörde gibt immer nur so viele Termine frei, wie Wirkstoff vorhanden ist. Momentan sind das für das Impfzentrum 500 pro Tag. In der kommenden Woche wird aber nicht nur der Biontech-Impfstoff nachgeliefert, wahrscheinlich trifft auch die erste Charge des Herstellers Moderna ein, der am Mittwoch von der Europäischen Kommission zugelassen wurde. Außerdem ist bis dahin voraussichtlich erlaubt, sechs anstatt wie bisher fünf Dosen aus jeder Impfstoff-Ampulle zu nutzen. Auch damit würden dann kurzfristig neue Termine dazukommen.

Aktuell Wartezeiten bei der Terminvergabe

Ab der kommenden Woche sind auch die gut 110.000 Hamburger und Hamburgerinnen über 80 Jahren offiziell aufgerufen, Termine zu vereinbaren. Dazu erhalten sie in den nächsten Tagen Post. Allerdings gibt es momentan längere Warteschleifen bei der Termin-Hotline 116 117. Laut der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) wählen in der Spitze bis zu 3.000 Menschen pro Sekunde die bundesweite Nummer. Nach anfänglichen Software-Problemen soll es bei der Hotline jetzt auch möglich sein Termine gleich für mehrere Personen zu vereinbaren.

Bisher waren vor allem Beschäftigte von ambulanten Pflegediensten und von Einrichtungen, die sich tagsüber um ältere Menschen kümmern, zum Impfen in den Messehallen aufgerufen. Aber auch Menschen im Alter von über 80 Jahren haben dort schon das Vakzin erhalten.

