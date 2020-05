Stand: 11.05.2020 17:50 Uhr - NDR 90,3

Corona-Demos sind Thema beim Verfassungsschutz

An den Anti-Corona-Demonstrationen in Hamburg nehmen offenbar auch einzelne Rechtsextremisten und Verschwörungstheoretiker teil. Die Kundgebungen sind deshalb auch ein Thema beim Hamburger Verfassungsschutz.

Verfassungsschutz: "Sehr sensibel und aufmerksam"

Unter offizieller Beobachtung stehen die vereinzelten Demonstrationen dort nicht, allerdings verfolgt der Verfassungsschutz nach eigenen Angaben die Situation sehr sensibel und aufmerksam. Bislang kämen zu den Kundgebungen unterschiedliche Gruppen: Viele Bürgerinnen und Bürger, die nicht einverstanden mit den Corona-Auflagen seien, teilweise aber auch Verschwörungstheroretiker und Verschwörungstheoretikerinnen und sogenannte Reichsbürgerinnen und Reichsbürger.

Noch gäbe es aber in Hamburg keine Lage wie in anderen Städten, so ein Behördensprecher zu NDR 90,3. Vor allem in Stuttgart, München und Berlin hatten am Wochenende Tausende Menschen an Anti-Corona-Demonstrationen teilgenommen. Der Verfassungsschutz rät, dass jeder, der an diesen Kundgebungen teilnimmt, darauf aufpassen solle, mit wem er da gerade demonstriere.

Der Verfassungsschutz und die Corona-Demos NDR 90,3 - 11.05.2020 17:00 Uhr Bei den Anti-Corona-Demonstrationen nehmen offenbar auch Rechtsextremisten und Verschwörungstheoretiker teil. Was macht der Verfassungsschutz? Jörn Straehler-Pohl berichtet.







Demo gegen Corona-Beschränkungen

Am Sonnabend hatte es auf dem Rathausmarkt eine Demonstration gegen die Corona-Auflagen gegeben. Sie war allerdings viel kleiner als in Stuttgart oder München. Rund 500 Menschen protestierten in der Hansestadt. Genehmigt waren 50, sodass die Versammlung schließlich aufgelöst wurde.

