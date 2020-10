Corona: Das ist in Hamburg erlaubt, das verboten Stand: 29.10.2020 16:40 Uhr Bund und Länder haben in einer Video-Konferenz neue bundesweite Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen. Diese sollen ab dem 2. November gelten und werden bis Ende November befristet.

Was ist ab dem 2. November in Hamburg erlaubt und was bleibt verboten? Hier eine Übersicht der wichtigsten Punkte der Corona-Regeln.

Allgemein: Maskenpflicht, Hygiene und Abstandsregeln

Es gelten weiterhin die allgemeinen Hygienevorgaben, Schutzkonzepte und die Maskenpflicht. Die Einhaltung dieser Regeln bleibt die Voraussetzung für alle zugelassenen Aktivitäten.

Weitere Informationen Maskenpflicht in Hamburg: Wo und wann? Auf einigen Wegen, Straßen und Plätzen in Hamburg gilt nun die Maskenpflicht auch im Freien. Bei Verstößen droht ein Bußgeld. mehr

Bereits seit dem 12. Oktober 2020 ist ein Mund-Nasen-Schutz in allen öffentlichen Gebäuden vorgeschrieben, sowie im Freien an bestimmten Orten, wie etwa der Reeperbahn. Überall dort, wo es eng werden könnte, gilt die Maskenpflicht. Bei Verstößen droht ein Mindestbußgeld in Höhe von 150 Euro.

Private Kontakte

Abstand halten und Kontakte verringern - das ist momentan besonders wichtig. Die Bürgerinnen und Bürger sind dazu aufgerufen, die Kontakte zu Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch Angehörige von zwei Haushalte treffen - und maximal zehn Personen. Dies gilt verbindlich und Verstöße gegen diese Kontaktbeschränkungen werden sanktioniert. Feiern auf öffentlichen Plätzen, aber auch in Wohnungen und privaten Einrichtungen gelten derzeit als "inakzeptabel".

Ein Treffen innerhalb der Familie erfordert in Hamburg kein Maskentragen und Abstand-Einhalten, sofern höchstens zehn Personen zusammenkommen. Nur wer gehört zum Begriff der Familie alles dazu? Auch die Lebensgefährten der eigenen Kinder? Martin Helfrich, Sprecher der Hamburger Sozialbehörde, sagt dazu bei NDR 90,3: "Partnerinnen und Partner einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft gelten als Familie im weitesten Sinne. Auch sie dürfen mit dabei sein." Die Regelung, nicht mehr als zwei Haushalte zusammenzubringen, ist dabei untergeordnet. Soll heißen: Leben die Kinder beispielsweise in unterschiedlichen Haushalten, ist die Regelung für das Familientreffen hinfällig.

Gastronomie

Ab dem 2. November bleiben Restaurants, Bars, Clubs und auch Kneipen geschlossen. Lediglich die Lieferung oder auch die Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause sind erlaubt. Kantinen dürfen weiter öffnen.

Bis zum 2. November gilt für Gaststätten eine Sperrstunde von 23 Uhr bis 5 Uhr morgens. Bei Nicht-Einhaltung der Sperrstunde droht ein Bußgeld von bis zu 5.000 Euro. Die Gäste müssen ihre Kontaktdaten angeben und der Abstand von 1,5 Metern muss eingehalten oder eine geeignete Trennwand eingezogen werden. Auch für Stehplätze muss ein Abstand von 1,5 Metern zwischen den Gästen gewährleisten werden können.

Freizeitgestaltung

Freizeiteinrichtungen werden geschlossen. Dazu zählen kulturelle Einrichtungen wie Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen und Kinos. Aber auch Freizeitparks, Saunen, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen müssen geschlossen bleiben.

Veranstaltungen

Freizeitveranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, sind im November untersagt. Ursprünglich geplant war, dass der Fischmarkt Ende Oktober wieder öffnen darf. Doch nun muss auch er weiter ausfallen. Genauso wird der Winterdom in diesem Jahr entfallen. Zu den Weihnachstmärkten hieß es bei der Landespressekonferenz am 20. Oktober vom Senat, dass noch nicht entschieden sei, ob sie in eingeschränkter Form stattfinden können.

Zu Halloween heißt es vom Senat: "In der gegenwärtigen Zeit von Haustür zu Haustür unterwegs zu sein, ganz viele Kontakte in rascher Folge zu haben, das dürfte die Verbreitung des Virus wahrscheinlich eher begünstigen". Die Sozialbehörde rät ausdrücklich vom Halloween-Brauch ab. Verboten ist dieser allerdings nicht.

Sport

Fitnessstudios werden erneut geschlossen und auch der Amateursportbetrieb wird eingestellt, damit dürfen Vereine und Mannschaften nicht mehr trainieren. Individualsport hingegen, also das Joggen beispielsweise, ist weiterhin erlaubt - allein, zu zweit oder mit Personen aus dem eigenen Hausstand.

Auch Saunen und Schwimmbäder müssen im November wieder schließen. Bis dahin gelten für sie strenge Auflagen. Eintrittskarten für Schwimmbäder müssen bei Bäderland online gebucht werden. Die Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern gilt weiterhin. In Hallenbädern müssen mindestens 2,5 Meter Abstand gehalten werden.

Profisport wie die Fußball-Bundesliga findet weiterhin statt, allerdings nur noch ohne Zuschauer.

Einzelhandel

Geschäfte des Groß- und Einzelhandels bleiben geöffnet, es gelten aber Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bleibt Pflicht. Außerdem muss sichergestellt werden, dass sich nicht mehr als ein Kunde pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche aufhält.

Verkaufsstände auf Wochenmärkten sind zulässig, wenn sie Lebensmittel oder Waren des täglichen Bedarfs anbieten. Das Tragen von Mund-Nase-Schutz bleibt Pflicht.

Weitere Dienstleistungen

Dienstleitstungsbetriebe im Bereich der Körperpflege - dazu zählen beispielsweise Kosmetikstudios, Massagepraxen oder Tattoo-Studios - müssen schließen, da es hier zwangsläufig zu körperlicher Nähe kommen würde.

Medizinisch notwendige Behandlungen, wie Physio-, Ergo und Logotherapien sowie Podologie/Fußpflege, bleiben weiter möglich.

Friseurinnen und Friseure dürfen weiter arbeiten - unter bereits bestehenden Auflagen, hier gilt weiterhin die Maskenpflicht.

Prostitution ist wieder verboten, damit müssen Bordelle und Prostitutionsstätten erneut schließen.

Reisen / Hotels

Die Bürgerinnen und Bürger sind generell dazu aufgefordert auf nicht notwendige private Reisen und Besuche zu verzichten - auch bei Verwandten. Das gilt auch im Inland und für überregionale tagestouristische Ausflüge.

Übernachtungsangebote im Inland werden nur noch für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke zur Verfügung gestellt.

Arbeiten im Büro

Der dienstliche Bereich unterliegt keiner Corona-Regelung. Dafür greifen hier beispielsweise Arbeitsschutzvorschriften sowie die jeweiligen Regelungen des Arbeitgebers. "Dazu kommt noch der gesunde Menschenverstand", betont Martin Helfrich von der Sozialbehörde. Auch im Büro gelte deshalb natürlich, Abstände - sofern möglich - einzuhalten, Masken zu tragen, wann immer es geht, und zu lüften.

Die Unternehmen sind eindringlich aufgefordert, Heimarbeit zu ermöglichen, wo immer dies umsetzbar ist.

Beerdigungen

Bestattungen und Trauerfeiern im engen Familien- und Freundeskreis dürfen stattfinden.

Hochschulen

Hochschulen dürfen ihre Türen wieder für Präsenzvorlesungen öffnen. Prüfungen an Universitäten dürfen stattfinden, solange die erforderlichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen eingehalten werden.

Jugendhilfe

Kinder und Jugendliche, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden, können wieder an Angeboten der Jugendhilfe teilnehmen.

Kitas

Seit August können Kinder in den Kindertagesstätten wieder ohne zeitliche Beschränkung betreut werden. Damit haben die Eltern im Umfang des Kita-Gutscheines Anspruch auf die Betreuung. Maskenpflicht gibt es weder für Erzieher und Erzieherinnen noch für Kinder. Lediglich die Eltern müssen beim Holen und Bringen der Kinder eine Mund-Nase-Bedeckung tragen.

Schulen

Seit Ende der Sommerferien dürfen alle Hamburger Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule gehen - im Regelbetrieb, aber unter verschärften Bedingungen. Wegen der Pandemie bestehen an allen 471 staatlichen und privaten Schulen der Hansestadt strenge Hygieneregeln und eine Maskenpflicht. Seit dem 19. Oktober gilt bis auf Weiteres die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch für den Unterricht der Oberstufen an den weiterführenden Schulen und den Unterricht der berufsbildenden Schulen. Davon ausgenommen bleibt weiterhin der Unterricht an allen Schulen bis Klassenstufe 10 sowie der Unterricht an den ReBBZ und Sonderschulen. Das betrifft Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und Schulbeschäftigte gleichermaßen. Zudem muss in allen Schulklasse alle 20 Minuten stoßgelüftet werden.

Obdachlose

Tagestreffpunkte für Hamburgs Obdach- und Wohnungslose können wieder Überlebenshilfe und praktische Hilfen anbieten, zum Beispiel Mahlzeiten, Kleidung oder eine Möglichkeit zum Duschen und Wäsche waschen.

Pflegeheime und Betreuung

Tagespflegeeinrichtungen dürfen wieder öffnen, wenn Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. So sollen vor allem Familien mit älteren pflegebedürftigen Angehörigen entlastet werden.

Besuche in Pflegeeinrichtungen sind erlaubt, wenn auch eingeschränkt und unter Auflagen wie dem Tragen des Mund-Nase-Schutzes. Zum Schutz besonders verletzlicher Personengruppen dürfen Einrichtungen für öffentliche Unterbringung, Einrichtungen der Eingliederungshilfe, beispielsweise für Menschen mit Behinderung, sowie Pflegeeinrichtungen, nicht von Personen betreten werden, die zuvor in einem Risikogebiet waren. Sie dürfen die Einrichtungen erst wieder besuchen, wenn sie einen negativen Test vorweisen können oder eine 14-tägige Quarantäne eingehalten haben.

Menschen mit Behinderung dürfen seit dem 18. Mai wieder in ambulant betreuten Wohngruppen oder besonderen Wohnformen besucht werden, es muss allerdings ein dokumentiertes Konzept zum Infektionsschutz gewährleistet sein.

Senioren

In Hamburgs geförderten Seniorentreffs dürfen wieder Kurse, Informationsabende und Gruppenangebote mit einem festen Teilnehmerkreis stattfinden. Finden die Angebote in geschlossenen Räumen statt, ist ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht.

Spielplätze

Spielplätze sind von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Für Kinder unter sieben Jahren gilt eine Beaufsichtigungspflicht. Für Sorgeberechtigte, Betreuende und Jugendliche ab 14 Jahren gilt das Abstandsgebot, sofern sie nicht im selben Haushalt leben. Das Abstandsgebot gilt jedoch nicht für Kinder. Somit dürfen mehrere Kinder auf dem Spielplatz miteinander spielen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.10.2020 | 06:00 Uhr