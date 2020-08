Stand: 31.07.2020 21:15 Uhr - NDR 90,3

Corona-Ausbruch legt Teil von Blohm+Voss lahm

Ein Corona-Ausbruch hat einen Teil der Werft Blohm+Voss in Hamburg-Steinwerder lahm gelegt. Sechs Mitarbeiter sind nach Angaben des Bremer Mutterkonzerns Lürssen Werft GmbH & Co. KG positiv getestet worden, zahlreiche weitere wurden daraufhin in Quarantäne geschickt.

Corona-Ausbruch bei Blohm+Voss NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 31.07.2020 17:00 Uhr Autor/in: Frauke Reinig Auf der Hamburger Werft Blohm+Voss haben sich sechs Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Wie die Bremer Unternehmensgruppe Lürssen bestätigte, sind die Infizierten in Quarantäne. Frauke Reinig berichtet.







Montag freiwilliger Massentest

Da die Werft zur Corona-Prävention schon seit März in verschiedene Zonen aufgeteilt worden sei, lasse sich die Gruppe der potenziell Betroffenen gut einteilen, hieß es in einer Mitteilung. Am Montag soll es einen freiwilligen Massentest geben. Die Maßnahmen seien mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Alle getesteten Personen werden bis zum Testergebnis bezahlt von der Arbeit freigestellt, wie Lürssen weiter mitteilte. Erst nach bestätigtem, negativem Testergebnis werden die Personen an den Arbeitsplatz zurückkehren. Eine Woche später erfolge ein zweiter Kontrolltest.

