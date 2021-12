Corona-Ausbruch an Hamburger Fachschule für Erzieher Stand: 20.12.2021 16:22 Uhr In einer Hamburger Fachschule für Erzieher und Erzieherinnen ist es zu einem größeren Corona-Ausbruch gekommen. Auch Verdachtsfälle mit der Omikron-Variante gibt es.

von Andreas Gaertner, Tina Beckmann

Betroffen ist die Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik Alten Eichen im Wördemanns Weg in Hamburg-Stellingen. Vor knapp einer Woche wurden von dort die ersten Infektionen gemeldet. Inzwischen ist deren Zahl nach NDR Informationen auf mehr als dreißig angewachsen. Allein in einer Klasse haben sich 16 von 27 Schülerinnen und Schüler infiziert. Drei Klassen sind jetzt in Quarantäne.

Auch Geimpfte infizierten sich

Die gesamte Schule hat jetzt vorsorglich auf Distanzunterricht umgestellt - auch um weitere mögliche Ansteckungen mit der Omikron-Variante zu verhindern. Angesteckt haben sich auch Lehrkräfte, Schüler und Schülerinnen, die bereits geimpft und geboostert waren.

Angehende Erzieher arbeiten auch in Kitas

Brisant ist der Fall, weil die angehenden Erzieher und Erzieherinnen an zwei Tagen in der Woche auch in Kitas eingesetzt sind. Die Schule hat deshalb von sich aus alle betroffenen Kitas informiert. Das Gesundheitsamt in Eimsbüttel prüft derzeit, ob es einen Zusammenhang mit mehreren Positiv-Fällen in einer Kita gibt. Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen.

