Corona-Angst: Attestpflicht für Hamburgs Lehrer

In Hamburg bereiten sich die Schulen und die Schulbehörde auf den Unterricht nach den Sommerferien vor. Da dann möglichst viele Lehrkräfte wieder in den Schulen gebraucht werden, soll es eine Attestpflicht geben, wenn Lehrerinnen und Lehrer wegen möglicher Corona-Risiken zu Hause bleiben wollen. Bislang müssen sie nur gegenüber der jeweiligen Schulleitung erklären, dass sie einer Risikogruppe angehören, um vom derzeit eingeschränkt stattfindenden Präsenzunterricht in der Schule befreit zu werden.

Corona: Attestpflicht für Lehrkräfte in Hamburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 17.06.2020 15:00 Uhr Autor/in: Andreas Gaertner







Bis zu 30 Prozent könnten fernbleiben

Einen genauen Überblick, wie viele Pädagogen betroffen sind, hat die Behörde nicht. Doch eine Stichprobe ergab, dass sich bis zu 30 Prozent angeblich Sorgen machen und fernbleiben könnten. Schulsenator Ties Rabe (SPD) hat deshalb jetzt klargestellt, dass nur Lehrkräfte mit ärztlichen Attesten vom Präsenzunterricht befreit werden. Diesen Kurs hat auch schon die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig, vorgegeben. Betroffene Lehrer sollten dann für Unterricht per Homeoffice eingesetzt werden, sagte die SPD-Politikerin.

Die geplante Öffnung von Hamburgs Schulen wird von der Opposition und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) begrüßt. Die schulpolitische Sprecherin der Linken, Sabine Boeddinghaus, hält auch die Attestpflicht für gerechtfertigt. Sie gelte schließlich für alle Berufsgruppen. Sie forderte aber, wie auch die GEW, Schulen und Beschäftigte eng in die Vorbereitung des kommenden Schuljahres einzubinden.

Neues Schuljahr beginnt am 6. August

Das neue Schuljahr startet in Hamburg am 6. August. Bislang sind die Schulen in Hamburg vom normalen Unterricht noch weit entfernt. Der gestaffelte Unterricht in Kleingruppen ist nur begrenzt möglich. Die Größe der Schulklassen wurde halbiert, die Kinder und Jugendlichen machen zu unterschiedlichen Zeiten Pause, die meiste Zeit muss nach wie vor zu Hause gelernt werden.

