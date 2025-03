Containerumschlag: Neue Liniendienste im Hamburger Hafen Stand: 30.03.2025 08:00 Uhr Im Hamburger Hafen zeichnet sich in diesem Jahr ein Aufschwung beim Containerumschlag ab. Nach einem Bericht des "Hamburger Abendblatts" werden in diesem Jahr insgesamt sieben neue Liniendienste eingerichtet.

Gleich zwei neue Liniendienste zwischen Hamburg und Indien steuern in diesem Jahr den Hamburger Hafen an. Einer wird von der französischen Reederei CMA CGM gemeinsam mit den chinesischen Konzernen COSCO und OOCL betrieben. Den Zweiten bedienen die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd und Maersk aus Dänemark.

Zusätzlicher Linienverkehr nach Singapur

Ende des Jahres richtet Ocean Network Express (ONE) aus Singapur einen zusätzlichen Linienverkehr nach Fernost ein. Dazu kommen Strecken in den Nahen Osten, ins Mittelmeer und in die Ostsee. Bei den großen Liniendiensten kommen nach dem Bericht Schiffe mit Platz für zehn bis 15.000 Container zum Einsatz.

HHLA rechnet mit Plus beim Umschlag

Ende vergangenen Jahres hatte die Reederei Hapag-Lloyd angekündigt, dass sie künftig weniger in Hamburg umschlägt. Durch die neuen Liniendienste könnte der Verlust mehr als ausgeglichen werden. Erst in dieser Woche hatte der größte Hafenbetreiber in Hamburg, die HHLA, in Aussicht gestellt, dass sie in diesem Jahr mit einem Plus beim Umschlag rechnet.

In den vergangenen Jahren hatte Hamburg immer mehr Marktanteile an die Konkurrenzhäfen in Nordeuropa verloren.

