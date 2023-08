Stand: 16.08.2023 12:36 Uhr Containerschiff "Joseph Schulte" verlässt ukrainischen Hafen Odessa

Fast anderthalb Jahre lang saß ein Containerschiff der Hamburger Reederei Bernhard Schulte in der Ukraine fest. Am Mittwoch hat es den Schwarzmeer-Hafen Odessa verlassen, mit dem Ziel Bosporus. Handelsschiffe können aktuell einen speziell ausgewiesenen See-Korridor nutzen - auf eigenes Risiko. Das Schiff unter der Flagge von Hongkong transportiert mehr als 2.100 Container mit 30.000 Tonnen Fracht. Die "Joseph Schulte" konnte nach dem russischen Einmarsch im Februar 2022 in Odessa nicht mehr ablegen.

