Containern legalisieren? Lebensmittelhandel lehnt Vorstoß ab

Der Handelsverband Lebensmittel hat die Initiative von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) und Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) zur Abschaffung der Strafen für das Containern scharf kritisiert. Sein Verband spreche sich gegen eine Legalisierung aus, sagte ein Sprecher. Im Handel würden gerade sieben Prozent der in Deutschland entstehenden Lebensmittelverluste anfallen. Buschmann und Özdemir hatten am Dienstag in einem gemeinsamen Brief an die Justizministerinnen und -minister der Länder für einen entsprechenden Vorschlag Hamburgs geworben.

