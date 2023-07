Stand: 02.07.2023 20:20 Uhr Container-Terminal Altenwerder: HHLA verstärkt Sicherheitsvorkehrungen

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) verstärkt die Sicherheitsvorkehrungen am Container-Terminal Altenwerder. In den vergangenen drei Wochen hatte es dort mindestens 15 Einbrüche gegeben, die Polizei nahm etwa 45 Männer vorübergehend fest. Die HHLA überwacht das Gelände jetzt unter anderem mit mehr Personal und sichert es mit Stacheldraht. Außerdem kommen Wärmebilddrohnen und leistungstarke LED-Scheinwerfer zum Einsatz. Zoll und Rauschgiftfahnder gehen davon aus, dass die gefassten Männer auf der Suche nach Drogen waren, die in einem Container versteckt sind.

