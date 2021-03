Click & Meet: Einzelhandel vergibt Termine Stand: 15.03.2021 11:01 Uhr In Hamburg haben Buchhandlungen, Blumenläden und Gartenmärkte wieder geöffnet. Auch Baumärkte und der Einzelhandel können Kundinnen und Kunden mit Termin einlassen.

Seit dem 8. März kann in vielen Filialen im Einzelhandel wieder mit Termin eingekauft werden. Voraussetzungen für die Öffnungen sind ein Hygienekonzept und eine durch die Größe der Verkaufsfläche begrenzte Kundenzahl. Manche Einkaufswütige aus Hamburg zog es in den ersten Tagen nach der Lockerung ins Umland, denn in die Geschäfte in Schleswig-Holstein darf man schon wieder ohne vorherige Anmeldung wieder besuchen.

Baumärkte nur mit Termin

Besonders das Interesse an Baumärkten ist groß. Während Gartencenter auch ohne Termin besucht werden können, muss man sich bei Baumärkten anmelden.

