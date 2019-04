Stand: 28.04.2019 15:41 Uhr

City-Hof wird abgerissen: Eine Ära geht zu Ende

Wer Ende der 50er-Jahre den Hamburger Johanniswall entlangging, blickte bestimmt nach oben. So musste die Zukunft aussehen! Vier strahlend weiße Hochhäuser mit quadratischen Fenstern - der City-Hof. "Es war natürlich sehr aufregend, in einem Hochhaus zu wohnen", erinnert sich Erika Diedrichsen. "'Wo bist du hingezogen? Ins Hochhaus? Oh! Nein, das ist ja aufregend!' Und viele haben mich dann besucht." Diedrichsen war zehn Jahre alt, als sie in den elften Stock des City-Hofes zog. Ihr Vater Erich war der Hausmeister. "Er war ein Haudegen. Zu Weihnachten, da hätten wir wirklich einen Laden aufmachen können. Wie viele Geschenke der kriegte, unglaublich", sagt Erika Diedrichsen.

Hamburg damals: Die City-Hof-Hochhäuser Hamburg Journal - 28.04.2019 19:30 Uhr Als die City-Hof-Hochhäuser 1958 gebaut wurden, galten sie als sehr modern. Inzwischen ist die schlichte Architektur der "grauen Klötze" vielen Hamburgern ein Dorn im Auge.







Die Familie wohnte quasi auf dem Dach von Block C, in der Hausmeisterwohnung im Staffelgeschoss. Sonst wohnte hier niemand. Der Komplex bestand nur aus Büros, in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof. "Wenn Sie das Fenster geöffnet haben, also die weißen Fensterbänke, die waren innerhalb von Sekunden pechschwarz", erzählt Erika Diedrichsen. "Der Ruß, der war ja überall. Das war wirklich eine Katastrophe."

Der City-Hof Der City-Hof ist einer der markantesten Nachkriegsbauten in Hamburg. Die vier Türme, auch City-Hochhäuser genannt, wurden von 1956 bis 1958 erbaut. Die Pläne stammen von dem Hamburger Architekten Rudolf Klophaus (1885-1957). Es waren die ersten Hochhäuser in der Innenstadt nach 1945. Der Stadt gehört das Grundstück seit 2006, seit 2013 steht der City-Hof unter Denkmalschutz. Der Gebäudekomplex liegt in der sogenannten Pufferzone, ist aber kein Teil des Welterbes der angrenzenden Speicherstadt und des Kontorviertels. Im Frühjahr 2019 begannen erste Abbrucharbeiten. Ein Investor will auf dem Gelände Wohnungen, Büros, eine Kita und Läden in einem Gebäude mit rötlicher Backstein-Fassade bauen.

Der Bau zog sich über mehrere Jahre. 1958 wurden die vier fast identischen Hochhäuser fertiggestellt. Nach den Plänen von Architekt Rudolf Klophaus. Ein gutes Jahrzehnt nach Ende des Zweiten Weltkriegs sollte der City-Hof ein architektonischer Neuanfang für die Stadt sein - und Hamburger Nüchternheit ausstrahlen. "Das fing schon mit dem Kontrast zum Kontorhausviertel an", sagt Rüdiger Elwart vom Bezirksamt Mitte. "Kontorhausviertel: Sprossenfenster, Backstein. Und hier eine sehr gerade Fassade, Fenster nicht unterteilt. Lange Flure, von denen die Büros abgingen. Das war damals, Mitte bis Ende der 70er-Jahre, sehr modern."

Weiße Fassade wird grau

Elwart war damals junger Mitarbeiter des Bezirksamts Mitte, das im City-Hof immer mehr Fläche anmietete. Er erlebte mit, wie das Gebäude seine Farbe wechselte. Die Fassade wurde saniert und aus Weiß wurde Grau. "Von Ferne konnte man, glaube ich, nicht den großen Unterschied sehen", erinnert sich Elwart. "Stand man davor, wirkte es aber völlig anders, es wirkte viel massiver auf einmal."

Mit dem Grau begann der Abstieg des einst so strahlenden City-Hofes. Manche Hamburger sprachen bald nur noch von den "grauen Klötzen" am Hauptbahnhof. Besonders die Tiefgarage erlangte traurige Berühmtheit. Gebaut in Zeiten, als man noch von einer autogerechten Stadt träumte. "Ich meine mich zu erinnern, dass der ADAC sie mehrfach als die schlimmste Tiefgarage in der Bundesrepublik bezeichnet hat", sagt Elwart. Erika Diedrichsen hat auch zu der Tiefgarage eine besondere Beziehung. "Da hat mein Vater mir Autofahren beigebracht. In dieser Tiefgarage", sagt sie. "Als ich nachher den Führerschein machte, durfte ich da unten üben."

Abbrucharbeiten haben begonnen

Zuletzt ließ sich nur noch erahnen, dass der City-Hof einst den Aufbruch in ein modernes Zeitalter markiert hatte. Das Buch "Der City-Hof" zeigt mit vielen Fotos diese wechselhafte Geschichte des Gebäudekomplexes. Herausgegeben hat es der Leiter des Bezirksamtes Mitte, Falko Droßmann.

"Wenn ich da durch die verschiedenen Treppenhäuser, durch die Tiefgaragen gelaufen bin, mir die alten Fotos angeguckt habe, die Hunderte von Schlüsselbunden aus unterschiedlichen Epochen unserer Bundesrepublik, das ist schon spannend so etwas", erzählt Droßmann. "Und deshalb war es uns auch wichtig, das ein bisschen zu zeigen und ein bisschen zu konservieren. Aber das heißt doch nicht, dass wir das auf alle Zeiten auch in die Zukunft tragen müssen."

Jetzt haben die ersten Abbrucharbeiten begonnen. Bis 2020 werden sie voraussichtlich dauern - dann soll vom City-Hof nichts mehr übrig sein.

