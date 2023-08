Stand: 11.08.2023 16:00 Uhr Christian Kunsch wird neuer Flughafen-Chef

Nach mehr als 20 Jahren geht der Chef des Hamburger Flughafens, Michael Eggenschwiler, zum Jahresende in den Ruhestand. Nun steht sein Nachfolger fest: Zum 1. Januar übernimmt Christian Kunsch den Vorsitz der Geschäftsführung. Kunsch ist bereits seit 2019 Geschäftsführer am Hamburg Airport. Die Ziele seiner künftigen Arbeit beschreibt er so: "Wir spüren zurzeit, wie stark die Nachfrage nach Flugreisen wieder anzieht". Hier gelte es, die Entwicklung hin zu einer nachhaltigen Infrastruktur und Luftfahrt-Technologie voranzutreiben.

