Chinesische Reederei verhandelt mit HHLA über Einstieg

Stand: 04.06.2021 16:04 Uhr

Die chinesische Staatsreederei COSCO will sich am Hamburger Hafen beteiligen. Das Unternehmen verhandelt mit dem Hafenbetreiber HHLA darüber, einen Anteil am Containerterminal Tollerort zu übernehmen.