Stand: 30.12.2019 22:21 Uhr - NDR 90,3

Charakterkopf Jan Fedder ist tot

Ob "Großstadtrevier" oder "Büttenwarder": Jan Fedder, selbst ein echter Norddeutscher, spielte meistens auch typische norddeutsche Charaktere. Jetzt ist er im Alter von 64 Jahren gestorben. Die Polizei bestätigte NDR 90,3, dass es am Montagabend einen Einsatz bei Jan Fedder zu Hause gegeben habe. Der Ehrenkommissar der Hamburger Polizei sei um 18:47 Uhr gestorben. Einzelheiten sind nicht bekannt.

Schauspieler Jan Fedder ist tot NDR Info - 30.12.2019 21:45 Uhr Jan Fedder ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Der Hamburger Jung war immer ein Schauspieler zum anfassen - dafür liebten ihn seine Fans.







4,36 bei 56 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Jan Fedder hatte jahrelang Krebs

Fedder hatte jahrelang eine Krebserkrankung und hatte sich zuletzt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Einem Millionenpublikum bekannt war er als Polizist Dirk Matthies in der NDR Serie "Großstadtrevier" und als Kurt Brakelmann in "Neues aus Büttenwarder".

Aufgewachsen in St. Pauli

Jan Fedder kam 1955 in Hamburg zur Welt, wuchs als Sohn eines Kneipenbesitzers und einer Tänzerin in St. Pauli auf. Mit sieben Jahren sang Fedder als Knabensopran im Chor des Hamburger Michel. Seine erste große Rolle war 1981 die des Pilgrim im Film "Das Boot". Fedder war auch im Ersten in Verfilmungen nach Stoffen von Siegfried Lenz zu sehen.

Schauspieler Jan Fedder ist tot NDR 90,3 - 31.12.2019 10:10 Uhr Autor/in: Markus Lobsien Der Schauspieler Jan Fedder ist tot. Er starb im Alter von 64 Jahren. Er war ein Hamburger Jung durch und durch. Schon in einer seiner ersten großen Rollen. Markus Lobsien erinnert an ihn.







4,41 bei 44 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Marmor: "Ein echter Volksschauspieler"

"Ich bin traurig. Jan Fedder war ein Norddeutscher durch und durch: ehrlich, echt, direkt, manchmal raubeinig, aber im Kern herzlich", sagte NDR Intendant Lutz Marmor. "Ein echter Volksschauspieler. Er verkörperte verschmitzte Typen genauso überzeugend wie melancholische und wortkarge Menschen." Der NDR habe Jan Fedder viel zu verdanken, die Zuschauerinnen und Zuschauer hätten ihn geliebt. "Der Tod dieses einzigartigen Schauspielers hinterlässt eine große Lücke. Mein Mitgefühl gilt vor allem seiner Frau."

Das norddeutsche Urgestein





























Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.12.2019 | 21:00 Uhr