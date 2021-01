Chaos am Capitol: Entsetzen bei Hamburgs Politikern Stand: 07.01.2021 13:31 Uhr Hamburgs Politik hat mit Entsetzen auf die Erstürmung des US-Parlamentssitzes durch Trump-Anhänger mit Ausschreitungen und vier Toten in Washington reagiert.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zeigte sich betroffen. Er hoffe, dass der Kongress seine Arbeit im Sinne der Verfassung fortsetzen könne, twitterte er noch in der Nacht zu Donnerstag. Ähnlich äußerte sich die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne). Sie sei "zwischen Entsetzen, Wut und Trauer."

Ploß warnt vor Linken und AfD

Der CDU-Landesvorsitzende Christoph Ploß warnte mit Blick auf die USA vor einer Gefährdung der Demokratie in Deutschland und forderte alle demokratischen Parteien auf, eine Brandmauer zur Linkspartei und zur AfD zu ziehen. Wer sich auf diese Parteien einlasse, bereite den Boden dafür, dass es auch in Deutschland irgendwann Bilder wie in Washington geben könne, so Ploß.

Linke kontert

Die Fraktionsspitze der Linken konterte: "Wie verstrahlt muss man sein, um in so einem Moment gegen die Linke zu hetzen?" Es seien rechte und rechtsextreme Anhänger des US-Präsidenten Trump gewesen, die das Kapitol gestürmt haben.

AUDIO: Hamburger Reaktionen auf Chaos in Washington (1 Min)

AfD gibt Trump die Schuld

Laut AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann trägt Donald Trump die Verantwortung für die Geschehnisse in Washington. Als Rechtsstaatspartei verurteile die AfD den Sturm auf das Kapitol.

Weitere Informationen Nach Chaos am Kapitol: US-Kongress bestätigt Bidens Wahlsieg Der Weg zu Bidens Amtseinführung ist nun frei. Trump-Anhänger hatten versucht, die Bestätigung zu verhindern. Mehr bei tagesschau.de. extern

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.01.2021 | 13:00 Uhr